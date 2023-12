Gli Who si sciolgono, ma non per sempre…

Il 16 dicembre 1983 gli Who, che dopo la morte di Keith Moon hanno alla batteria Kenny Jones, annunciano ufficialmente la loro separazione.

Ancora un tour

Prima dello scioglimento però resta ancora un tour, l’ultimo a detta loro, nel corso del quale viene registrato quello che dovrebbe essere l’album d’addio “Who’s last” pubblicato nel 1984. Non è, però l’ultimo atto della storia della band. Non passa un anno dalla pubblicazione dell’ultimo disco che gli Who si riuniscono. Accade nel 1985 e la scusa è che devono suonare nel Live Aid. Si riuniscono ancora nel 1988 per festeggiare la consegna di un premio alla carriera e per sponsorizzare l’uscita di una raccolta di vecchi brani, “Who’s better, Who’s best”, accompagnata da un video.

La ripresa

Nel 1989, per celebrare degnamente i venticinque anni dalla nascita della band, partono addirittura per un tour mondiale con Simon Phillips alla batteria al posto di Kenny Jones e nel 1990 registrano l’album “Join together”. Nello stesso anno vengono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Non si fermano più. La formazione si consolida con Roger Daltrey, Pete Townshend e Simon Townshend alle chitarre, Mick Talbot alle tastiere, Pino Palladino al basso e Zak Starkey, il figlio di Ringo Starr, alla batteria.