Il settore delle automobili, ormai da decenni, offre molteplici tipologie di veicoli che incontrano, di volta in volta, le esigenze degli automobilisti in termini di funzionalità, capienza, design e tecnologia. Berline e utilitarie hanno fatto posto a SUV e crossover, mentre la tecnologia ibrida e l’alimentazione elettrica stanno prendendo spazio rispetto alle tradizionali auto a benzina o a diesel. I crossover, in particolare, hanno guadagnato una notevole popolarità nel mercato automobilistico grazie alla loro combinazione di praticità, versatilità e dinamica di guida. Sono spesso scelti dai consumatori che desiderano un veicolo in grado di gestire una molteplice varietà di attività, dagli spostamenti quotidiani ai viaggi con la famiglia, anche grazie ad un equilibrio tra spazio ed efficienza.

Vediamo dunque di scoprire tutte le caratteristiche di crossover ibridi, cosa sono e quali vantaggi offrono sia dal punto di vista delle prestazioni che dal punto di vista della sostenibilità e del risparmio, energetico ed economico.

Cosa sono i crossover ibridi

Nel contesto automobilistico, i crossover si riferiscono a un tipo specifico di veicolo che combina caratteristiche sia delle tradizionali autovetture che dei SUV (Sport Utility Vehicle). I crossover sono progettati per offrire la versatilità e l’utilità dei SUV pur mantenendo le caratteristiche di comfort e manovrabilità delle auto più piccole. Solitamente la carrozzeria dei crossover ricorda un mix tra berlina e SUV e il fatto di essere costruiti su un’unica piattaforma, contribuisce a migliorare l’efficienza del motore e ad offrire un’esperienza di guida senza paragoni.

I crossover ibridi combinano un motore a combustione interna tradizionale (benzina o diesel) con un motore elettrico e un sistema a batterie. L’obiettivo principale è quello di migliorare l’efficienza del consumo di carburante e ridurre le emissioni di gas serra.

All’interno delle alternative ai crossover a benzina o diesel è fondamentale distinguere tra:

Crossover ibridi : sono le auto che presentano un motore a combustione interna e un motore elettrico che, per fornire potenza al veicolo, possono lavorare contemporaneamente o meno.

: sono le auto che presentano un motore a combustione interna e un motore elettrico che, per fornire potenza al veicolo, possono lavorare contemporaneamente o meno. Crossover plug-in-hybrid : sono le auto che possono essere caricate attraverso una presa elettrica e hanno una maggiore capacità delle batterie rispetto alle ibride tradizionali. Possono infatti viaggiare per distanze più lunghe in modalità completamente elettrica prima di passare al motore a combustione interna.

: sono le auto che possono essere caricate attraverso una presa elettrica e hanno una maggiore capacità delle batterie rispetto alle ibride tradizionali. Possono infatti viaggiare per distanze più lunghe in modalità completamente elettrica prima di passare al motore a combustione interna. Crossover elettrici: sono le auto alimentate esclusivamente dall’energia elettrica e sono anche i veicoli che al momento sono in costante evoluzione, con sviluppi tecnologici che portano a modelli sempre più efficienti ed ecologici.

Artigianalità, sicurezza e feeling di guida: la gamma NX di Lexus

Scegliere un crossover o un suv ibrido di gamma Lexus vuol dire garantirsi un veicolo che offre il massimo sotto moltissimi aspetti, dal piacere di guida, alla sicurezza, dalla tecnologia all’ottimo compromesso tra prestazioni e ridotte emissioni.

Lexus è il brand premium del gruppo Toyota ed è presente in Italia dal 1993, oltre ad essere pioniere nello sviluppo di auto ibride ed elettriche. Design, piacere di guida e innovazione tecnologica sono solo alcuni dei tratti distintivi della gamma NX di Lexus.

Una delle esclusive caratteristiche della gamma, infatti, è il concetto tradizionale giapponese di “Tazuna” trasferito nell’abitacolo di Lexus NX, concetto che regala all’automobilista una guida totalmente immersiva. Descriverne la sensazione vuol dire accostare l’immagine di un cavaliere che tiene con precisioni le redini (in giapponese “Tazuna”) del suo cavallo a quella dell’automobilista che tiene tra le mani il suo volante.

Oltre all’artigianalità esclusiva di Lexus NX, sono i motori Premium Hybrid e Plug-In Hybrid che garantiscono la vera innovazione frutto di esperienza: potenza ed accelerazione mai viste nel massimo rispetto dell’ambiente, la straordinaria autonomia di 80 km in modalità EV a emissioni zero e la batteria ad alte prestazioni inserita nella struttura della vettura in modo da non sacrificare lo spazio degli interni o la capacità del serbatoio sono le caratteristiche peculiari di questa gamma di veicoli.

Come pioniere delle auto elettrificate, Lexus va avanti e, già a partire dal 2022 propone la nuova motorizzazione Hybrid Turbo, con il Nuovo RX Hybrid Turbo, il primo ibrido Lexus dotato di turbocompressore.

Perché scegliere un crossover ibrido? I vantaggi sono molteplici

Scegliere di acquistare un crossover ibrido può essere una decisione vantaggiosa per diversi motivi: innanzitutto si tratta di veicoli noti per la loro maggiore efficienza nei consumi rispetto ai veicoli puramente a combustione interna. I crossover ibridi producono emissioni di gas serra significativamente inferiori rispetto ai veicoli tradizionali e ciò rappresenta un vantaggio importante per coloro che desiderano ridurre concretamente l’impatto ambientale.

Oltretutto, si tratta di veicoli particolarmente adatti alla guida in città o nel traffico dal momento che il motore elettrico può essere utilizzato per gli spostamenti urbani a basse velocità. Ciò contribuisce a ridurre l’inquinamento acustico, grazie alla guida silenziosa, e migliora l’efficienza energetica.

Le auto ibride spesso richiedono infine meno manutenzione rispetto ai veicoli tradizionali: le frenate rigenerative, ad esempio, possono contribuire a preservare le pastiglie dei freni e molte case automobilistiche offrono anche garanzie estese per i sistemi ibridi e le batterie.

Ovviamente, prima di scegliere di acquistare un veicolo ibrido, è fondamentale valutare la propria disponibilità in termini di budget e le proprie reali esigenze alla guida.