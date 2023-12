La pompa di calore adatta a un futuro più ecologico

By

Viviamo in un contesto in cui i rincari delle bollette e le sfide economiche stanno inducendo sempre più persone a cercare soluzioni per risparmiare. Inoltre, vi è anche una crescente consapevolezza ambientale, che aggiunge un nuovo elemento all’equazione.

Gli ambiti più esaminati, in questi termini, sono i sistemi di riscaldamento e raffreddamento, che possono avere profondi impatti sia sul portafoglio sia sull’ambiente.

Scegliere una pompa di calore monoblocco reversibile si è quindi rivelato un approccio ecologico al bilanciamento termico degli ambienti, in quanto questa tecnologia innovativa non solo risponde alle esigenze di efficienza energetica, ma rappresenta una risorsa chiave per coloro che cercano di abbracciare un futuro più sostenibile.

Cosa sono e come funzionano le pompe di calore

Le pompe di calore monoblocco reversibili rappresentano una soluzione innovativa e altamente efficiente per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti, insieme alla produzione di acqua calda.

Queste unità, caratterizzate da un design compatto e una struttura autoportante, integrano tutte le componenti necessarie per il collegamento diretto all’impianto di distribuzione ad acqua.

Si tratta di un’unità compatta del tipo plug&play, grazie al modulo idronico a velocità variabile integrato, ideale per ambienti residenziali e commerciali: riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

La tecnologia full inverter è ottimizzata per ottenere un’altissima efficienza in tutte le condizioni operative.

Grazie alla modulazione di tutti i motori elettrici presenti nell’unità, questa presenta alti valori di efficienza stagionale, che si traduce in ridotti consumi di energia durante il periodo di funzionamento.

Esistono delle componenti aggiuntive opzionali del tipo touchscreen che permettono di controllare in maniera efficace i parametri ambientali: con queste interfacce, è possibile controllare la temperatura dell’ambiente in zone diverse.

Queste soluzioni utilizzano refrigerante a basso GWP e ventilatori ad alta efficienza, rendendole così soluzioni a ridotto impatto ambientale. Infine, grazie alla possibilità di connettersi con le moderne reti smart, solo per alcune tipologie di unità, la gestione intelligente dei sistemi di climatizzazione è ormai una realtà.

Alcuni tipi di pompe di calore monoblocco hanno una conformità con le moderne reti intelligenti, che le rende parte integrante di un connesso e gestibile in modo integrato.

Perché le pompe di calore sono ecologiche

Come accennato, alcuni modelli di pompe di calore monoblocco sono considerate tra gli impianti di riscaldamento e raffreddamento più efficienti, dal punto di vista dell’ecosostenibilità, grazie all’impiego del refrigerante a ridotto Global Warming Potential (GWP).

Il gas refrigerante utilizzato, infatti, non solo dimostra un impatto ambientale significativamente inferiore, ma rispetta anche rigorose normative F-Gas, contribuendo a mitigare sia il riscaldamento globale diretto che indiretto.

Il refrigerante che alcune pompe di calore monoblocco usano, l’R32, è un gas gestibile e meno pericoloso per l’ambiente, nel remoto caso in cui si verifichi una dispersione.

Le pompe di calore monoblocco presentano, in definitiva, un’elevata efficienza energetica, riducendo il consumo di energia: questo perché utilizzano fonti rinnovabili, come il naturale calore gratuito accumulato nell’aria, nell’acqua superficiale, nelle falde acquifere sotterranee e nel terreno.

Infine, con la capacità di operare a temperature esterne fino a -20°C e la regolazione evoluta del sistema idraulico, alcune di queste soluzioni non solo dimostrano prestazioni elevate, ma risultano essere una valida alternativa ai sistemi di climatizzazione tradizionale.