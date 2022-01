Green Arms, energia condivisa e rinnovabile

Green Arms è una realtà che, dal 2019, punta a diffondere in Italia un innovativo modello di energia condivisa, che permetta a cittadini e imprese di investire in modo diretto in progetti di produzione energetica 100% rinnovabile. Green Arms espande il modello di condivisione già sviluppato e validato con le iniziative di Energia Positiva (2015) ed EPco (2019). Attraverso queste due cooperative, che aggregano oggi oltre 750 soggetti, cittadini e imprese possono sottoscrivere quote di impianti “rinnovabili”, abbattendo direttamente il costo delle bollette.

Con Green Arms si fa un ulteriore passo in avanti verso la condivisione energetica e la partecipazione dei cittadini alla decarbonizzazione del mix energetico nazionale. L’obiettivo, infatti, è offrire a tutti la possibilità di partecipare, investire e guadagnare da investimenti in energia pulita (prevalentemente impianti fotovoltaici ed idroelettrici), anche senza la corrispondenza con una bolletta. L’apertura con cui Green Arms approccia il mercato è, dunque, totalmente innovativa e vuole essere la dimostrazione che il coinvolgimento dei cittadini risulta sempre più strategico per il raggiungimento dei target di sostenibilità definiti a livello nazionale, europeo e globale. Green Arms ha anche scelto di remunerare gli investitori crowd con un meccanismo di distribuzione degli utili etico e volto a tutelare gli investitori più piccoli.

Nel suo percorso di crescita, Green Arms ha già partecipato a due campagne di equity crowdfunding: la prima (2019) si è conclusa con una raccolta di € 649.000 e la seconda, nel 2020, ha superato quota € 1.000.000 per un totale di 170 investitori. Green Arms lancia ora un terzo round di raccolta, e lo fa sempre attraverso il portale Ecomill(www.ecomill.it), prima piattaforma italiana di equity crowdfunding per energia, ambiente e territorio.

La terza campagna di Green Arms – dichiara Alberto Gastaldo, CEO Green Arms – è la naturale conseguenza del nostro percorso di public company con cui, dal 2019, approcciamo in maniera del tutto unica il mercato italiano delle rinnovabili. La nostra missione è quella di puntare all’aggregazione e alla partecipazione diretta di privati cittadini per dare nuovo impulso alla Transizione energetica in atto nel nostro paese. Basata su un business plan conservativo che tiene unicamente conto delle acquisizioni e degli sviluppi presentati, Green Arms si pone l’obiettivo, nel corso del prossimo biennio, di attuare un piano di investimenti di circa 4.200.000 euro, di cui 2.200.000 euro finanziati con risorse proprie e 2.000.000 euro reperiti, a titolo di finanziamento, tramite canale bancario o lending da privati.

La missione di Green Arms è quella di proporre operazioni legate ad asset energetici che appartengono all’economia reale e produttiva, capaci di generare ricavi e flussi di cassa prevedibili e rendimenti economici interessanti per i suoi soci, mantenendo profili di rischio contenuti.

L’iniziativa di Green Arms, oltre a offrire ritorni economici stabili ed interessanti, permette ai propri soci anche di:

supportare in maniera diretta lo sviluppo delle energie rinnovabili e la conseguente transizione energetica in atto, dandole nuovo impulso direttamente “dal basso”;

e la conseguente transizione energetica in atto, dandole nuovo impulso direttamente “dal basso”; ridurre le emissioni di CO2 nel comparto della produzione energetica nazionale, attraverso l’installazione di nuova capacità produttiva rinnovabile.

Il modello di energia condivisa promosso da Green Arms è innovativo anche da un punto di vista sociale, in quanto: