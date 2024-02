Hall Overton, tra jazz e classica

Il 23 febbraio 1920 a Bangor, nel Michigan, nasce il pianista e compositore Hall Overton il cui nome completo è Hall Franklin Overton.

Le prime composizioni

Fra il 1947 e il 1951 Overton studia alla Juilliard School of Music con Darius Milhaud anche se la sua attività concertistica è iniziata prima. Già dal 1946, terminato il servizio militare, aveva iniziato a suonare in vari gruppi jazz, ma i suoi interessi ben presto si indirizzano verso la composizione classica. Una sua Sonata per pianoforte e quartetto d’archi viene presentata in un concerto del Composer’s Forum a New York nel 1954 e ottine grandi consensi. La stessa reazione suscita una Symphony for Strings, commissionata dalla Koussevitsky Foundation e presentata alla Cooper Union nel 1956 mentre un Quartetto per archi ottiene grandi consensi dopo essere stato inciso dal Beaux Arts String Quartet.

Il primo amore resta il jazz

Parallelamente all’attività di compositore non rinuncia al jazz visto che suona con Aaron Sachs, Jimmy Raney e Teddy Charles. Nel 1959 e nel 1963 i suoi lavori più significativi sono una serie di brani per una orchestra di dieci elementi diretta da Thelonious Monk che si esibisce in vari concerti alla Town Hall di New York e al festival di Randall’s Island. Dal 1960 Overton insegna alla Juilliard e dal 1962 ha tiene corsi di jazz e composizione alla New School of Music. Nel 1962 scrive un Second Symphony Concert e nel 1964 Dialogues for Chamber Orchestra commissionato dalla Clarion Orchestra per una tournée nell’Unione Sovietica. Nello stesso riceve la laurea ad honorem dall’Accademia delle arti e delle lettere e infine, sempre nel 1964, compone per l’Orchestra USA diretta da John Lewis Sonorities for Orchestra. Muore il 24 novembre 1972.