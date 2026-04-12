Il 12 aprile 1917 nasce a Natchez, nel Mississippi il bluesman Hound Dog Taylor. Il suo vero nome è Theodore Roosvelt Taylor.
Dal pianoforte alla chitarra
Personaggio emblematico della storia del blues, ha vissuto in prima persona quasi tutte le fasi di sviluppo di questa musica. Inizia giovanissimo al pianoforte e poco dopo passa alla chitarra. Verso i diciotto anni è uno dei mille bluesmen itineranti della regione del Delta, dove incrocia e conosce Sonny Boy Williamson ed Elmore James. Soprattutto quest’ultimo lo impressiona profondamente. Nel 1942 si trasferisce a Chicago dove inizia a suonare nella celebre Maxwell Street.
Un protagonista del rhythm and blues
Negli anni 1950 diventa un protagonista del rhythm and blues e in seguito evolve verso una mescola tra rock e blues che esercita una forte influenza su Jimi Hendrix. Maestro nei glissati, soprattutto sui tempi lenti, ai riff d’ossessionante puntualità ritmica predilige la tessitura che consente alla sua voce alta e penetrante di scavare suggestivi intarsi. Muore il 17 dicembre 1975 a Chicago, nell’Illinois.