Hydrocell, il powertrain marittimo a idrogeno vince l’IHTA

Hydrocell, azienda altoatesina fondata da esperti con un know-how ventennale nel campo dell’energia rinnovabile, ha vinto il premio di IHTA – Italian Hydrogen Technology Awards nella categoria “innovazione in ambito applicativo”. Il premio è stato assegnato nella serata di giovedì 12 settembre, all’interno della seconda edizione della fiera Hydrogen Expo di Piacenza, la prima mostra-convegno italiana interamente dedicata alla filiera tecnologica dell’idrogeno con un particolare riguardo agli aspetti legati a produzione, trasporto e stoccaggio dell’idrogeno oltre che alle varie applicazioni ed all’utilizzo finale.

Il premio è stato assegnato nel «settore retrofitting-riconversione» con la seguente motivazione della giuria: «l’ambizioso progetto della società altoatesina prevede di mettere in acqua a Venezia nel 2025 un imbarcazione di tipo commerciale con un retrofitting completo e un sistema di propulsione elettrica alimentato a idrogeno, il tutto con tecnologie e componenti sempre di Hydrocell, che sta pure sviluppando un innovativo sistema di controllo integrato che dialogherà in continuo con i vari componenti (celle a combustibile, sistemi di stoccaggio e accumulazione etc) per garantire un elevata efficienza e affidabilità in tutte le condizioni di navigazione».

«Ci fa molto piacere e ci gratifica essere stati premiati, per il secondo anno consecutivo, dalla giuria di Hydrogen Expo – afferma Karl Manfredi, Ceo di Hydrocell –. A essere riconosciuta è la forza innovativa della nostra proposta: un sistema di propulsione a idrogeno, integrato e modulare, con una particolare attenzione al settore marittimo. Oltre al premio l’intera Fiera è stata per noi occasione di creazione di contatti, c’è stato un grande afflusso al nostro stand, abbiamo creato ponti con gli Usa, il Sudamerica, Medio Oriente e Asia, oltre a tanti visitatori europei. L’idrogeno è per noi una delle chiavi per rendere il pianeta più sostenibile: abbiamo quindi fatto sintesi di esperienze diverse e approfondite nel settore per dare il nostro contributo».

I premi IHTA sono stati ideati allo scopo di dare maggiore visibilità (anche internazionale) e far meglio conoscere il lavoro delle imprese che operano nella filiera tecnologica dell’idrogeno riconoscendone la professionalità, il know-how, lo sviluppo ed il ruolo strategico, fattori che costituiscono un vero capitale a beneficio di tutta l’economia nazionale ed europea.

L’innovazione di Hydrocell

Si chiama «hyMAR», ed è la soluzione ideata da Hydrocell. Un sistema di propulsione a idrogeno con una centralina di controllo modulare e integrabile, capace di adattarsi a ogni tipo di propulsore a idrogeno. Un sistema intelligente in grado di analizzare le differenti caratteristiche di ogni motore, garantendone una perfetta ed efficiente gestione. In questo modo si possono sfruttare tutti i vantaggi dell’idrogeno: maggiore autonomia e velocità di rifornimento, zero emissioni, con investimenti inferiori per grandi autonomie.

Il sistema di propulsione «hyMAR» è al centro del refitting del peschereccio Nobody’s Perfect, imbarcazione lunga 17 metri, costruita nel 1978 a Bordeaux. Nobody’s Perfect ospiterà il primo propulsore a idrogeno gestito dalla centralina di controllo ideata da Hydrocell.

I tre founder

A fondare Hydrocell tre imprenditori con una lunga esperienza. Ceo dell’azienda è Karl Manfredi, per anni CEO di Brennercom, esperto di management, TLC, IT e cloud computing. Presidente è Federico Giudiceandrea, ingegnere elettronico, founder di TTControl, comproprietario di Microtec, di Classic Boat Venice, esperto di elettronica industriale e già presidente di Assoimprenditori Alto Adige. Per il ruolo di CTO il terzo founder dell’azienda, Walter Huber, ingegnere chimico, fondatore di IIT Hydrogen Center di Bolzano, esperto di idrogeno riconosciuto a livello internazionale. Nel 2023 e nel 2024 Hydrocell ha vinto nella categoria “Innovazione nell’applicazione” per il trasporto marittimo agli Italian Hydrogen Technology Awards (IHTA), mentre lo scorso mese di marzo l’azienda si è piazzata terza nella categoria Water Mobility degli IoMOBILITYAwards.