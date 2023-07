La Svizzera è un paese caratterizzato da una politica fortemente improntata al perseguimento di un’economia sostenibile e alla costante ricerca di utilizzare al meglio le fonti di energia pulita.

In questo contesto nel 2019, a Bourg-Saint-Pierre, nel Canton Vallese, è stato creato un parco solare galleggiante innovativo.

L’impianto è stato installato sul Lac des Toules, un lago artificiale, situato a 1810 metri di altitudine da un fornitore di energia elettrica della Svizzera romanda, chiamato Romande Energie.

L’obiettivo è quello di aumentare la quantità di energia prodotta dai bacini artificiali creati con le dighe.

Questa tecnologia innovativa è adatta solo a laghi artificiali stagionali che ogni anno si svuotano completamente così da non consentire lo sviluppo di fauna e flora lacustre che sarebbe messa a rischio dall’impianto.

Per questa ragione il progetto sul lago des Toules è stato accettato anche dalla sezione locale del WWF.

Il Parco Solare Flottante di Bourg-Saint-Pierre è costituito da 36 strutture galleggianti in polietilene, 35 delle quali sostengono 5 file di 8 pannelli solari di vetro, per una superficie totale di 2240 metri quadrati.

La struttura copre meno del 2% della superficie totale del lago e funziona sia quando il lago è pieno e sia quanto il lago si svuota, nei mesi tra dicembre e marzo.

In quel periodo resta semplicemente appoggiato al suolo continuando a produrre energia.

La produzione di energia del Parco Solare Flottante di Bourg-Saint-Pierre

La produzione di energia del Parco Solare Flottante di Bourg-Saint-Pierre supera per una percentuale che arriva al 50% quella che si otterrebbe da un impianto analogo installato in pianura, grazie alle condizioni meteorologiche del luogo.

I fattori che comportano l’aumento di produttività sono infatti l’altitudine di 1810 metri, la bassa temperatura durante la maggior parte dell’anno e il riverbero del sole sulla neve che si deposita sulle pareti della valle circostante, convogliando in modo ottimale i raggi UV sui pannelli. Si tratta dell’effetto albedo.

In questa situazione sono quindi stati installati moduli solari bifacciali così che, quando la neve si deposita sulla struttura, la luce riflessa che colpisce il retro dei pannelli li riscalda, producendo energia e facendo sciogliere rapidamente la neve accumulata sulla parte frontale.

Inoltre l’aria tersa e l’assenza di nebbia e foschia durante tutto l’anno contribuisce ulteriormente a una resa ottimale dei pannelli che riescono a raccogliere il completo potenziale dei raggi UV che colpiscono i pannelli.

Premio Watt d’Or 2021

Il parco solare galleggiante sul Lac des Toules produce attualmente 800.000 chilowattora/anno che possono soddisfare il consumo energetico di circa 220 famiglie. L’impianto di Romande Energie nel 2021 si è così aggiudicato il premio Watt d’Or nella categoria delle energie rinnovabili.

Come raggiungere l’impianto il Parco Solare Flottante sul Lac des Toules

Partendo dal nord d’Italia, per esempio da Milano, dovrete percorrere l’autostrada A4 in direzione di Torino, poi prendere la A5 fino al Traforo del Gran San Bernardo. Una volta attraversato il confine con la Svizzera, dovrete seguire le indicazioni per Martigny/Grand-Saint-Bernard. Prendete l’uscita per Orsières e proseguite sulla strada per Grand-Saint-Bernard, passando per Liddes, fino a Bourg-Saint-Pierre. Il lago si trova poco più a sud del villaggio.

Ricordatevi che per percorrere le autostrade della Svizzera è necessario acquistare la Vignetta e oggi potete farlo online acquistando la nuova e-vignetta in formato digitale sul sito https://vignetteswitzerland.com/it/ dove troverete anche tante altre informazioni sul territorio Svizzero tra cui un’interessante panoramica delle gallerie presenti nel Paese).

Attività da svolgere a Bourg-Saint-Pierre e dintorni

Quando visiterete il Parco Solare Flottante di Bourg-Saint-Pierre potrete pianificare altre attività tra le montagne che vi segnaliamo qui di seguito, a seconda della stagione in cui effettuerete la vostra visita.

Estate:

Escursionismo: Il Canton Vallese ha una rete di sentieri ben segnalati che offrono viste panoramiche sulle montagne circostanti. Puoi fare una passeggiata attorno al Lac des Toules o sfidarti su percorsi più impegnativi sulle montagne. Ciclismo: Ci sono molte rotte ciclabili, sia su strada che fuori strada, per tutti i livelli di abilità. Arrampicata: La zona offre molte opportunità per l’arrampicata, con pareti adatte sia per principianti che per esperti.

Inverno: