Il 6 febbraio 1956 viene pubblicato il primo disco degli Everly Brothers. Qualche mese prima il duo, dopo molto girovagare ha finalmente trovato una casa discografica disposta a ingaggiarlo.

Un contratto grazie a un’ammiratrice

L’etichetta che ha scritturato gli Everly Brothers è la Columbia che l’8 novembre 1955 ha sottoscritto con loro un contratto la cui durata è però di soli sei mesi. Secondo la leggenda determinante per l’ingaggio sarebbe stato l’intervento di una loro ammiratrice amante di un politico particolarmente in vista a Nashville. Il giorno dopo la firma, gli Everly Brothers si recano al Tulane Hotel di Nashville, un locale che la casa discografica usava per le registrazioni.

La miopia delle etichette

Con i due ci sono in studio i Tunesmiths di Carl Smith. La registrazione avviene in fretta. Gli Everly Brothers incidono quattro brani in ventidue minuti. Due di questi, Keep a-lovin’ me e The sun keeps shining, diventano le due facciate del disco che viene pubblicato il 6 febbraio 1956, Sono canzoni country non eccezionali. Il loro debutto passa pressoché inosservato. Alla scadenza del contratto con la Columbia, gli Everly Borothers verranno respinti anche alle audizioni della Capitol e della Cadence. Qualche anno dopo di fronte al loro successo le etichette rimpiangeranno queste scelte.