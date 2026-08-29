Il 29 agosto 1987 al vertice della classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti arriva La bamba, il tema principale della colonna sonora del film omonimo, ispirato alla vita e alla precoce morte del diciassettenne rocker Ritchie Valens.
Un gruppo simbolo delle aree ispaniche
La canzone diventa rapidamente un successo internazionale e fa conoscere al mondo uno dei gruppi simbolo delle vaste aree del Sud degli Stati Uniti dove maggiormente si concentrano i flussi migratori di popolazioni ispaniche alla ricerca di lavoro e fortuna. Si chiamano Los Lobos (I Lupi) e sono stati formati nel 1974 a Los Angeles da un gruppo di figli di immigrati messicani: Cesar Rosas (voce e chitarra), David Hidalgo (voce, accordeon e chitarra), Conrad Lozano (basso) e Luis Perez (batteria). Conosciutissimi dai frequentatori dei locali ispanici della California nel 1976 partecipano alla realizzazione dell’album-manifesto dell’orgoglio degli immigrati latino-americani Si se puede. Due anni dopo con l’autoprodotto Just another band from East L.A. attirano l’attenzione degli addetti ai lavori e ottengono il loro primo contratto discografico.
Un’attenzione nuova per il loro mondo
La svolta dal punto di vista musicale avviene con l’ingresso in formazione del sassofonista Steve Berlin già con i Blasters. Tre album di discreto successo precedono l’exploit del 1987 quando vengono chiamati a interpretare otto canzoni nella colonna sonora del film “La bamba”. Il loro successo provoca un’attenzione nuova per la popolazione di lingua ispanica, tanto che vari artisti anglofoni, a partire da Linda Ronstadt, iniziano a registrare versioni bilingue dei loro brani. I risultati inaspettati non cambieranno Los Lobos. Determinati a non lasciarsi travolgere dal music-business approfitteranno della popolarità per continuare la loro battaglia in difesa della musica ispanica. Nel 1988, infatti, riproporranno al grande pubblico la linea musicale delle origini con lo splendido album La pistola y el corazon, una rivisitazione di vecchie melodie messicane.