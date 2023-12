Incendi, Canada maggior responsabile di CO2 nel 2023

Gli incendi che hanno colpito il Canada nel 2023 hanno generato di gran lunga le più alte emissioni di carbonio mai registrate nel Paese. Secondo i dati GFASv1.2, gli incendi che hanno avuto inizio all’inizio di maggio hanno emesso quasi 480 megatonnellate di carbonio, una quantità quasi cinque volte superiore alla media degli ultimi 20 anni, pari al 23% delle emissioni totali di carbonio da incendi boschivi del 2023. La stima delle emissioni annuali globali di incendi (al 10 dicembre) è di 2100 megatonnellate di carbonio. Gli incendi in Colombia Britannica, Alberta, Ontario, Nuova Scozia, Territori del Nord-Ovest e Quebec sono stati significativi non solo in termini di emissioni di carbonio, ma anche per la loro intensità, persistenza e impatto sulle comunità locali.

L’inquinamento da fumi generato dagli incendi in Canada ha influito pesantemente sulla qualità dell’aria non solo a livello locale, ma anche in gran parte del Nord America e oltre, con diversi episodi di trasporto di fumi a lungo raggio attraverso l’Atlantico che hanno portato a cieli nebulosi su alcune parti dell’Europa.

Mark Parrington, Senior Scientist CAMS, ha commentato: “Gli incendi in Canada sono stati il fenomeno più significativo per le emissioni globali prodotte dagli incendi nel 2023. La portata su gran parte del paese e la persistenza degli incendi da maggio a ottobre hanno raggiunto un livello mai visto nella storia dei dati (compresi quelli più estesi di cui disponiamo nel set di dati GFAS). L’impatto sulla qualità dell’aria in Nord America e il fatto che l’Europa abbia potuto sperimentare cieli nebulosi a causa di questi incendi è una chiara indicazione della loro importanza. Il CAMS monitora attentamente gli incendi di vegetazione in tutto il mondo durante il corso dell’anno, per poter comprendere al meglio l’evoluzione della stagione degli incendi e le sue conseguenze sulla qualità dell’aria in tutto il mondo.”