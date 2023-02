Internet, 5 regole per un uso consapevole in azienda

“L’importanza di parlare della sicurezza in rete cresce proporzionalmente alla nascita di nuove tecnologie, ma anche di nuove minacce e di pericoli” afferma Alessandro Manfredini, Presidente di AIPSA, l’Associazione Italiana dei Professionisti di Security Aziendale, in occasione del Safer Internet Day.

La giornata mondiale per la sicurezza in rete, che si celebra da vent’anni in contemporanea in oltre 100 paesi in tutto il mondo, è stata istituita e promossa dalla Commissione Europea per promuovere una riflessione e consapevolezza comune sui rischi e le opportunità della rete.

“Lo si sottolinea sempre: la rete ha un potenziale enorme, offre infinite opportunità alla comunità, alle aziende e ai privati. È però fondamentale che si tenga presente anche “l’altra faccia della medaglia”: Internet può diventare pericoloso se non si conoscono i rischi che può comportare. Iniziative come il Safer Internet Day servono proprio a ricordare e sottolineare la necessità di un utilizzo sicuro della rete. È sbagliato pensare che una scarsa consapevolezza dei cyber rischi sia qualcosa che interessa solo le nuove generazioni, anzi riguarda tutti trasversalmente qualsiasi fascia di età” continua Manfredini.

Negli ultimi anni, il contesto pandemico ha aumentato esponenzialmente il lavoro in remoto, incidendo sulla quotidianità di aziende e lavoratori in maniera positiva ma anche negativa per esempio esponendo a maggiori rischi cyber. Per questo creare in azienda una maggiore e diffusa consapevolezza del corretto utilizzo di Internet deve essere una priorità per le realtà imprenditoriali italiane.

A tal proposito AIPSA ricorda cinque regole che possono aiutare a non cadere nei più comuni pericoli digitali: