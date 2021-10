Jimmy Woods, il sax che tradì il jazz

Il 29 ottobre 1934 a Saint Louis, nel Missouri, nasce il sassofonista Jimmy Woods, registrato all’anagrafe con il nome di James H. Woods.

La prima con Joe Gordon

Trasferitosi in giovane età con la famiglia a Seattle, Washington, inizia qui, nel 1947, lo studio del clarinetto, cui più tardi affiancherà quello del sassofono. Nel 1961 ha la sua prima esperienza in uno studio d’incisione, per un disco insieme a Joe Gordon. Gli fanno seguito altri due album a proprio nome tra il 1962 ed il 1963. In quest’ultimo anno lavora, sia pure saltuariamente, nell’orchestra di Gerald Wilson; con lui suona anche al festival di Newport di quella stessa stagione.

Il tradimento

Dal gennaio 1964 all’aprile del 1965 fa parte del gruppo di Chico Hamilton, incidendo con lui ed esibendosi anche in Inghilterra ed in Giappone. Benché molto apprezzato in quegli anni, soprattutto al sassofono contralto, ha allargato i suoi orizzonti al di fuori dell’ambiente jazzistico. La scelta però l’ha messo in contrasto con gli appassionati di jazz che non gli perdoneranno mai il “tradimento”. Nei dischi a suo nome è stato accompagnato da musicisti di grande valore, quali Gary Peacock, Harold Land, Andrew Hill ed Elvin Jones. Muore il 29 marzo 2018.