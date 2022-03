Kefir, proprietà e benefici del latte caucasico

Il kefir è un latte fermentato, simile allo yogurt, originario del Caucaso e del Tibet, prodotto a partire da granuli di kefir, posti in incubazione con latte o acqua. Negli ultimi tempi il Kefir ha riscosso un notevole successo anche tra i nutrizionisti che, spesso, lo consigliano al posto del latte o dello yogurt. Vediamo insieme le proprietà ed i benefici di questa preziosa bevanda.

Il kefir è composto da granuli che costituiscono una specifica e complessa miscela di batteri e lieviti. Naturalmente, i valori nutrizionali possono variare secondo il tipo di latte impiegato ma anche per il modo in cui si è processata la conservazione.

Kefir, caratteristiche nutrizionali

Le sue caratteristiche nutrizionali dunque non sono standard e ancora non sono state ben descritte in letteratura. In generale, il kefir è costituito da:

acqua

zuccheri

grassi

proteine.

Il kefir è simile al latte per la su composizione microbiologica, tuttavia è più facilmente digeribile per la coagulazione acida e la proteolisi che avviene durante la fermentazione. Anche il lattosio viene convertito in acido lattico. Queste caratteristiche lo rendono leggermente più acido e denso del latte.

il kefir di latte è una bevanda complessa e ricca di nutrienti importanti Grazie a queste caratteristiche possiamo considerare il kefir un buon probiotico, grazie ai microrganismi che sono in grado di moltiplicarsi e di colonizzare l’investitore con molteplici effetti benefici. Il kefir, inoltre, è in grado di combattere le sostanze nocive contribuendo al riequilibrio della salute intestinale. Ma vediamo nel dettaglio tutti gli effetti benefici del kefir.

Kefir, proprietà

Tra i primi non possiamo non sottolineare il fatto che il kefir può contrastare la formazione dello zucchero nel sangue. Anche se sono necessari ulteriori studi per valutare questo beneficio, l’effetto positivo del kefir grazie alla capacità dei probiotici di riequilibrare la composizione intestinale è stata accertata.

Altri studi indicano che i batteri probiotici o i loro prodotti fermentati del Kefir hanno ulteriori effetti sulla pressione sanguigna in particolare contrastando l’ipertensione.

Il kefir, inoltre, ha proprietà antiossidanti, antimicotiche e anti-allergeniche grazie ai peptidi attivi che sono in grado di innalzare la risposta immunitaria delle cellule contro infezioni e patogeni.

**Questo articolo ha uno scopo puramente divulgativo e nessuna pretesa scientifica