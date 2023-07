Khan Jamal, l’underground percussivo

Il 23 luglio 1946 nasce a Jacksonville, in Florida, il vibrafonista Khan Jamal, registrato all’anagrafe con il nome di Warren Robert Cheeseboro.

La scelta dell’avanguardia

Trasferitosi con la famiglia a Philadelphia ancora bambino, studia musica in quella città e dopo aver prestato il servizio militare in Europa, forma gruppi come il Cosmic Forces Ensemble o i Sounds of Liberation nei quali predominano gli strumenti a percussione. Dalla metà degli anni Sessanta suona con molti musicisti dell’avanguardia, tra cui Sun Ra, Archie Shepp, Sam Rivers, Dave Burrell. Frank Lowe, Sunny Murray e soprattutto il sassofonista Byard Lancaster.

Un album leggendario

Alla metà degli anni Settanta forma, con Sunny Murray, il gruppo Untouchable Factor. Il suo primo album da solista è Drum Dance to the Motherland una registrazione dal vivo in un piccolo caffè nella sua città natale pubblicata per la prima volta nel 1973 e considerata da parte della critica come “il più leggendario album jazz underground autoprodotto negli anni Settanta” Cresciuto alla scuola del free jazz, Jamal ricorda nello stile il Bobby Hutcherson più sobrio ed essenziale. Muore il 10 gennaio 2022.