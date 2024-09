La terapia della foresta in un libro

La terapia forestale è una giovane disciplina, entrata recentemente nell’alveo della medicina ufficiale, oggetto di numerosi studi scientifici, che si basa sulle proprietà terapeutiche delle immersioni nel verde, in foreste, boschi o giardini. Si sta rivelando efficace nel trattamento di diverse patologie cardiovascolari, ipertensione, patologie psichiatriche come ansia, depressione e persino alcune psicosi. Inoltre non va sottovalutato l’aspetto legato al rafforzamento del sistema immunitario, di cui, secondo numerose ricerche, le immersioni nel verde aumentano resistenza e funzionalità.

“Un bosco, una foresta, un bel giardino urbano sono intorno a noi e meritano maggiori attenzioni e nuovi modi di viverli in pienezza e piacevolezza, con un occhio ai benefici che il verde regala alla salute. Questo libro è dedicato a tutte le persone interessate alle tematiche delle terapie forestali, mettendo al centro un patrimonio, quello delle foreste italiane, da rispettare e valorizzare, partendo dall’idea che la loro difesa equivale alla difesa del pianeta e della vita. Il tutto raccontando la storia della terapia forestale e quello che dice oggi la ricerca scientifica: quali sono gli alberi e gli areali più adatti, le virtù preventive e terapeutiche della permanenza in foresta, con indicazioni e controindicazioni”.



Mauro Batisti, Medico chirurgo con equipollenza specialistica in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, diplomato alla Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia, è in forza al Dipartimento Emergenza/118 dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro. Da molti anni si occupa di prevenzione, organizzazione e soccorso nell’ambito dei luoghi di lavoro. Formatore e docente di queste materie in ambito Aziendale e Universitario presso la Unimeier – Medicina Integrata Economia e Ricerca. È fra i soci fondatori di Pescas, l’associazione dei Professionisti e degli Esperti per la Salvaguardia e la Cultura dell’Ambiente e della Salute, e coordina le attività e i progetti Pescas sulla terapia forestale. Per I libri di Mompracem ha pubblicato insieme a Gianandrea Gino Lavoro Solitario – salute e sicurezza e ha contribuito a Le parole della professione, entrambi usciti nel 2022.