Le piante possono … cantare

– Anche le piante hanno una voce, che merita di essere ascoltata oggi più che mai. STIGA, principale produttore e distributore a livello mondiale di macchinari e attrezzature per il garden care, rivoluziona il modo di vivere gli spazi verdi che ci circondano e il legame esistente tra uomo e natura con “The Garden Sounds”. Sei brani musicali nati dalla voce delle piante raccolti per la prima volta in un disco vinile 100% eco-friendly: la tappa conclusiva del più ampio progetto #MyPatchOfGreen, presentato al Fuorisalone 2023 di Milano. Inoltre, per rendere il progetto ed il suo messaggio accessibile a tutti, le tracce sono state rese disponibili gratuitamente su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.

Di tutto lo spazio abitabile sulla nostra Terra, solo il 37% è costituito da foreste e l’11% da arbusti e praterie[1]. È con questi dati che, lo scorso aprile, STIGA ha partecipato al Fuorisalone 2023 con la sua installazione #MyPatchOfGreen, portando all’attenzione di un’audience internazionale il problema della diminuzione degli spazi verdi e di aree naturali nel mondo. Infatti, #MyPatchOfGreen racchiude un messaggio di sensibilizzazione e consapevolezza: ogni giardino, piccolo o grande che sia, rappresenta una risorsa preziosa rimasta nel mondo e per questo va tutelata e protetta.

STIGA ha voluto trasmettere questo messaggio fondamentale avvalendosi di una tecnologia capace di dar voce proprio alle piante: grazie alla collaborazione con il musicista e sound designer milanese Andrea Baroldie frequenze emesse dalle foglie sono state interpretate e tradotte in melodie udibili all’orecchio umano. L’interazione dei visitatori con l’installazione ha consentito a STIGA di realizzare un coinvolgente percorso sensoriale dando vita al primo concerto di piante del Fuorisalone. In quanto organismi viventi, le piante sono costituite in gran parte di acqua, dunque sono ottimi conduttori di elettricità; il movimento dell’acqua all’interno della foglia produce frequenze – diverse e uniche per ogni pianta che, di conseguenza, ne identificano la “voce”. Attraverso un device, è stato possibile trasmettere una scarica elettrica a bassissimo impatto, totalmente innocua per la pianta, e apprezzarne la variazione elettrica. Così, #MyPatchOfGreen ha permesso ad ogni visitatore di comporre una personale melodia di “voci verdi”, semplicemente appoggiando le mani su apposite consolle che, collegate ad un dispositivo ad elettrodi applicato alle foglie, attivavano il suono corrispondente ad ogni pianta, creando un flusso continuo di musica, una sinfonia inedita e suggestiva.

Dopo la sua prima apparizione al Fuorisalone 2023 – di grande successo tra esperti del settore green e appassionati di tech e innovazione, con +3.5K visitatori da 64 paesi – il progetto #MyPatchOfGreen di STIGA si fa ancora più innovativo e sostenibile. Arriva così Greenyl, il primo disco vinile mai realizzato in cui prendono forma sei brani musicali basati sulla voce delle piante, grazie alla tecnologia di rilevazione delle frequenze e all’estro creativo di Andrea Baroldi. Le tracce compongono l’album “The Garden Sounds”, alternando brani più eterei e ambient ad altri con un beat più marcato, ispirandosi a sei diverse piante, da cui prendono il nome: Climbing Ivy, Blooming Tulip, Pale Iris, Night Lavender, Laurestine Dream, Spontaeneous Grass.

Il vinile è una limited edition unica nel suo genere, dalla grafica realizzata e curata dall’artista di fama internazionale Matteo Cibic unicamente per STIGA, alla produzione ecosostenibile del tutto innovativa di Greenyl. Il processo produttivo, infatti, è completamente automatico e alimentato da energia rinnovabile che permette di limitare le emissioni di gas, dando luogo ad un vinile eco-friendly, realizzato in modo sostenibile e con materiale 100% riciclabile.

Dall’installazione al Fuorisalone 2023 al progetto Greenyl, #MyPatchOfGreen di STIGA ha reso udibile la voce delle piante, plasmando il loro suono per creare “The Garden Sounds”, simbolo del fatto che ogni spazio verde ha una vita, che va rispettata e tutelata. Così si concretizza la missione di STIGA nel sensibilizzare le persone sull’importanza di preservare ogni spazio green, seppur piccolo, attraverso il linguaggio universale della musica.

[1] Ourworldindata.org, Half of the world’s habitable land is used for agriculture.