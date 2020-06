Le ricette della buona salute è un libro pratico e funzionale che raccoglie gustose ricette per una alimentazione sana e consapevole.

Ogni giorno abbiamo bisogno dei nutrienti utili al mantenimento delle funzioni vitali e, basate su corrette combinazioni alimentari ogni volta che mangiamo, il nostro corpo si trasforma, perché gli alimenti che ingeriamo condizionano i valori del sangue.

Ricette gustose e semplici da realizzare

In questo nuovo libro Pier Luigi Rossi si sofferma in maniera particolare sul picco glicemico e ci spiega perché è importante conoscere come funziona la glicemia postprandiale, cioè la concentrazione di glucosio nel sangue dopo un pasto, che raggiunge i livelli massimi durante la prima ora e poi tende ad abbassarsi di nuovo. Le ricette qui proposte sono molto semplici da realizzare, ma soprattutto sono basate su corrette combinazioni alimentari, per aiutarci a organizzare la giornata in modo da scegliere i cibi giusti per prevenire le eccessive variazioni della glicemia.

Questo ricettario è unico perché:

• Contiene ricette equilibrate, studiate per avere proprietà funzionali utili per la salute e per il controllo del picco glicemico post-prandiale

• Offre un’ampia scelta di ricette per soddisfare le esigenze delle diverse abitudini alimentari (vegetariane, onnivore, proteiche, glucidiche, gluten-free)

• Ha una struttura pratica che permette di individuare facilmente idee originali per i diversi pasti: colazione, pranzo, spuntino, cena

• Contiene anche ottimi suggerimenti per i pasti da consumare fuori casa

• Grazie alla struttura a leggio automontante, può essere tenuto e consultato direttamente sul piano di lavoro della cucina

• In caso di necessità, può essere pulito con una spugna morbida inumidita

Pier Luigi Rossi, medico, è specialista in Scienze dell’alimentazione e in Igiene e Medicina Preventiva. Ha ideato il metodo molecolare di alimentazione consapevole ed è autore di libri e ricerche scientifiche. Per Aboca ha pubblicato: Dalle calorie alle molecole (2014); Conosci il tuo corpo, scegli il tuo cibo (2016); L’intestino il sesto

