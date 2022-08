Lenny Breau, talentuoso ma instabile chitarrista

Il 5 agosto 1941 ad Auburn, nel Maine, nasce il chitarrista Leonard Breau, più conosciuto come Lenny Breau.

Dal country al jazz

Figlio d’arte (entrambi i genitori sono cantanti), dopo un inizio come chitarrista country si trasferisce a Winnipeg, in Canada, dove si fa apprezzare come notevole solista jazz. Nel 1964, trasferitosi a Toronto, si esibisce con un proprio trio con il quale partecipa anche al film, “Toronto Jazz e, per sbarcare il lunario accompagna il cantante Don Franks e altri musicisti locali. Più tardi suonato a Los Angeles per qualche tempo, registrando anche un disco nel locale di Shelly Manne.

Una fase complicata

Tornato a Toronto entra in una fase complicata. La dipendenza dalla droga e i problemi che ne derivano gli impediscono per molti anni di esibirsi con una certa continuità. Tra il 1970 e il 1972 forma nuovamente proprio gruppo ma l’esperienza dura poco. Tra crisi e ricadute va a vivere prima a Winnipeg e poi, nel 1975, a Killanoe, in Ontario. Tra il 1977 e il 1978, dopo essersi disintossicato incide un nuovo disco e riprende un’attività più regolare. Muore a Los Angeles il 12 agosto 1984.