Lipsia, la città della bicicletta

Con una popolazione di oltre 625.000 abitanti, Lipsia è la città più grande della Sassonia, la più giovane, cosmopolita ed eclettica. Negli ultimi 20 anni è stata rilanciata da un forte aumento demografico (+ oltre 125.000 abitanti) che ha dato origine a grandi sfide in materia di alloggi e trasporti.

Il riassetto della città di Lipsia è nato con l’obiettivo di rendere il proprio sistema di mobilità più sostenibile, sicuro e affidabile possibile, che si estendesse in modo inclusivo lungo un’infrastruttura compatta su tutta la superficie totale dell’area (297 kmq circa). Lipsia si è impegnata a creare un progetto urbano vivibile che presentasse soluzioni di trasporto sostenibili grazie a un Piano di Sviluppo della mobilità ciclistica che prevede l’attuazione di misure specifiche in combinazione con gli obiettivi fissati dalla Strategia di mobilità 2030 e il Concetto di sviluppo urbano integrato (INSEK) 2030.

Lipsia ha raddoppiato negli ultimi 20 anni il volume del traffico di biciclette: la strategia di mobilità urbana sostenibile ha puntato sul rapido incremento dell’uso delle due ruote, andando a quadruplicare la lunghezza totale della sua rete ciclabile, aumentata dai 74 km del 1990 agli oltre 500 km attuali. Le piste ciclabili sono entrate a far parte della rete stradale della città. Sono aumentati il numero di parcheggi per biciclette e sono sempre più promossi i vari servizi alternativi di mobilità e condivisione. Tutto ciò ha dato i suoi frutti:

– Dal 1994, il numero giornaliero di spostamenti in bicicletta è più che quintuplicato a Lipsia.

– L’uso della bicicletta complessivo si traduce in un risparmio medio annuo di co2 pari a 73.000 tonnellate.

– Lipsia ha un totale di 955 biciclette ogni 1000 abitanti, ovvero quasi 600.000 biciclette.

– Finora sono stati installati 12.000 rastrelliere per 24.000 biciclette negli spazi pubblici e ogni anno se ne aggiungono fino a 500 posti in più.

– La città di Lipsia sostiene finanziariamente l’acquisto di cargo bike e dal 2022 anche le bici da carico sono disponibili per il noleggio.

– Il sistema di noleggio biciclette di nextbike di Lipsia copre l’intera area con oltre 1.500 biciclette in free flow.

Grazie alla rete di piste ciclabili molto ben sviluppata, i visitatori possono. Gli utenti possono scegliere tra numerosi percorsi ciclabili principali a lunga distanza e regionali. Le attrazioni culturali come castelli, palazzi, musei e città storiche possono essere scoperte lungo. I siti industriali storici possono essere scoperti lungo il. Il percorso ciclabile più importante attraverso la campagna è il percorso sul ponte Sachsenbrücke percorso da circa 9.000 ciclisti al giorno. La regione offre anche percorsi più impegnativi dal punto di vista tecnico su sentieri forestali, che conducono a salite brevi e ripide per ciclisti esperti. Gli appassionati di e-bike troveranno le condizioni ideali per splendide escursioni in bicicletta su percorsi ben curati e per lo più asfaltati.

Per maggiori informazioni sugli itinerari cicloturistici nella regione di Lipsia: https://www.leipzig.travel/en/discover/top-10-tips-for-leipzig/active-holidays