Lo zenzero, un toccasana per il cuore

Dolce e tagliente al tempo stesso, il gusto dello zenzero risalta nei piatti: ma fa bene alla salute, specie a quella del cuore? Più come gustoso complemento di cibi sani che come ingrediente solo di per se’, dando loro ancora più sapore.

In un approfondimento, infatti, l’American Heart Association ne esami i pro e i contro, arrivando alla conclusione che lo zenzero “non deve essere il protagonista, la star, di un pasto salutare, ma funziona benissimo come membro del cast di supporto” per usare una metafora cinematografica.

Gran parte della ricerca sullo zenzero è stata fatta nella sua forma di integratore, ma come ingrediente è stato approfondito poco dai ricercatori.

“Alcuni studi clinici hanno dimostrato che dosi molto elevate di zenzero sotto forma di integratori possono migliorare i livelli di colesterolo nel sangue”, spiega Kristina Petersen, esperta di nutrizione della Texas Tech University a Lubbock. Altre ricerche hanno dimostrato che gli integratori di zenzero potrebbero migliorare la pressione sanguigna e aiutare a mantenere i livelli di glucosio nel sangue.

“Ancora una volta, si tratta dosi piuttosto elevate” aggiunge l’esperta. E pochi studi hanno esaminato il potenziale di effetti collaterali. Mentre se si utilizza lo zenzero come ingrediente? Petersen ha condotto una ricerca che dimostra che l’aggiunta di un mix di erbe e spezie che includeva lo zenzero a una tipica dieta occidentale ha abbassato la pressione sanguigna negli adulti che avevano un rischio più elevato di malattie cardiache. L’effetto specifico dello zenzero non è stato individuato, ma tali risultati per l’esperta suggeriscono che “incorporare lo zenzero nella dieta o aggiungerlo agli alimenti per migliorare il sapore può avere benefici per le malattie cardiache. Se si aggiunge lo zenzero a cibi salutari, ad esempio le verdure, questo le fa magari apprezzare e si otterranno benefici mangiando più vegetali”.

Lo zenzero per Petersen si sposa bene con un’intera gamma di verdure diverse, in particolare le carote, e con il pollo, una fonte di proteine ;;relativamente sana. Oltre al suo utilizzo nelle ricette in stile indiano, funziona bene accostato alle patatine fritte.

(ANSA)