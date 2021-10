“Love me do” arriva nei negozi

Il 5 ottobre 1962 la EMI distribuisce in tutti i negozi britannici Love me do, il primo singolo dei Beatles. Il suo numero di catalogo è Parlophone R 4949 e, sul retro c’è un altro brano destinato a entrare nella leggenda: P.S. I love you.

Una gestazione complicata

La gestazione non è stata priva di problemi. Quando, un mese prima, il 4 settembre, i quattro ragazzotti di Liverpool erano entrati negli Abbey Road Studios per registrare avevano trovato qualche resistenza da parte del responsabile di produzione, George Martin, che preferiva affidare alla band un altro brano, How do you do it di Mitch Murray.

Un batterista di scorta

Nonostante le obiezioni di Martin, i Beatles si erano impuntati e alla fine la scelta era caduta su Love me do. Finito? No, perché l’11 settembre George Martin, non completamente soddisfatto dalla prima registrazione aveva convocato nuovamente la band per ri-registrare il brano. Per sicurezza aveva convocato anche il batterista Andy White, temendo lo scarso affiatamento con i compagni da parte di Ringo Starr, da meno di un mese inserito nel gruppo, ma i timori si erano rivelati infondati.