Mete da sogno in Trentino

Ci sono luoghi in cui il Natale ha un sapore speciale, perché ci fa rivivere le emozioni provate da bambini. Tra bancarelle illuminate che profumano di cannella e chiodi di garofano o passeggiando nelle viuzze dei borghi di montagna, il Trentino Alto Adige è il luogo ideale per immergersi nell’atmosfera natalizia.

Pitchup.com , piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, propone una selezione di destinazioni perfette per vivere tutta la magia del Natale nelle destinazioni con i più bei Mercatini di Natale: tre proposte per organizzare una gita in Trentino Alto Adige nel momento più magico dell’anno.

Camping Sass Dlacia (Trentino Alto Adige – San Cassiano/Bolzano)

Il campeggio invernale perfetto per godere la magia del Natale

San Cassiano è una famosa località turistica dell’Alta Badia. Si trova a 1537m di altitudine a 12 km dal passo Falzarego, punto di collegamento per Cortina e Alleghe. Durante il periodo natalizio, il Mercatino di Natale Paisc da Nadè si presenta come un evento natalizio autentico capace di ricreare la caratteristica atmosfera natalizia dell’area alpina e di rappresentare al meglio la cultura e la tradizione ladina. Nell’area pedonale viene allestito un vero e proprio villaggio di casette di legno ricche di prodotti tipici e di lavori artigianali. Il Camping Sass Dlacia, immerso tra le magnifiche vette delle Dolomiti a quasi 1.700 metri di altitudine, incastonato in una cornice suggestiva, circondato da boschi di pini e viste spettacolari, è il punto di partenza ideale per vivere appieno l’atmosfera delle feste dell’Alta Badia.

SchartnerAlm (Trentino Alto Adige – Collalbo/Bolzano)

Un esclusivo chalet di montagna a pochi chilometri da Bolzano e dai suoi iconici mercatini

Quello di Bolzano, è il mercatino di Natale più grande dell’Alto Adige, e da oltre 20 anni attira innumerevoli visitatori, ansiosi di immergersi nel profumo di cannella e spezie, di legno di montagna e di dolci fatti in casa, di vin brulé e di abeti decorati a festa.

Lo SchartnerAlm si trova sull’altopiano del Renon, a poco più di un chilometro dai negozi e dai caffè di Klobenstein. Esplorare le montagne circostanti è semplicissimo: il sito è a circa quattro chilometri dalla funivia del Corno del Ritter. In soli 25 minuti di auto si raggiunge Bolzano, dove ammirare le casette in legno del “Christkindlmarkt” che propongono le più belle idee regalo, in una calda atmosfera natalizia: uno degli appuntamenti più amati dell’anno.

Camping Polsa (Trentino Alto Adige – Brentonico /Trento)

Glamping invernale in un borgo affascinante

Il borgo di Brentonico, incastonato tra il Monte Baldo e il Monte Altissimo di Nago, si anima con il “Natale dell’Albero” e regala ai turisti una piacevole e calda atmosfera nel cuore del centro storico.

Il Camping Polsa offre la tranquillità ed i comfort ideali per un’ottima vacanza all’insegna della famiglia, del divertimento oppure del relax. A soli 40 minuti di macchina si trova la città di Rovereto, il centro culturale più fervido del Trentino che, durante il periodo natalizio, sprigiona un fascino ancora più magico. Anche qui vi aspetta un Natale di luci, melodie natalizie, avvolti da l’inebriante profumo di vin brulè, cannella e mandorle tostate.

Combinando comfort e tradizione, i campeggi e i glamping suggeriti da Pitchup rappresentano la scelta perfetta per coloro che desiderano abbracciare l’atmosfera natalizia in un contesto unico e suggestivo, lasciandosi incantare dal fascino di questi luoghi, per vivere un’esperienza indimenticabile durante le feste.