Milano, al via il progetto ARDA – A Ritmo D’Acque

LE FASI DEL PROGETTO

Da Marzo 2019 ad oggi | Mappatura e costruzione di un network

Durante la prima fase del progetto, BASE Milano, come capofila, ha mappato i principali soggetti del territorio – cascine agricole, cooperative sociali, imprese, attori che ogni giorno fanno vivere il territorio e ne sono custodi – esplorando i territori circostanti e individuando i punti di maggiore interesse, per arrivare a costruire un network di realtà che si riconoscano nell’iniziativa e la sostengano nel tempo, divenendo i veri promotori del territorio.

Settembre 2019 | I primi test

Le prime due esplorazioni per testare i nuovi itinerari sono state organizzate all’interno di Milano Bike City, a settembre 2019. Due percorsi della durata di circa 60 e 30 km, pedalando tra campi di riso, cascine e affascinanti borghi rurali con l’obiettivo di ampliare gli itinerari tra architetture urbane e opere di street art, dal quartiere Tortona all’aperta campagna

Dicembre 2019 – Gennaio 2020 | Residenza d’artista a casaBASE

Da dicembre 2019 a gennaio 2020 otto artisti provenienti da tutta Italia hanno partecipato alla residenza a cura di Bepart all’interno di casaBASE, l’ostello di design e residenza d’artista di BASE Milano. Attraverso un percorso partecipato con le realtà del territorio, ciascun artista ha sviluppato in particolare due opere in realtà aumentata, progettate per arricchire gli itinerari individuati con segnaletiche animate, installazioni che prendono vita e abitano luoghi, opere narranti, musei a cielo aperto.

Da giugno 2020 | Lancio app ARDA con itinerari self-guided e servizio noleggio bici da BASE Milano

Dopo questo lungo periodo di lockdown, il progetto ARDA riparte per tornare in contatto con la natura, pedalando a ritmo d’acque lungo i Navigli. L’app “A Ritmo d’Acque”, sviluppata da Jecoguides, consente di navigare attraverso i punti di interesse mappati nella prima fase del progetto e seguire gli itinerari in modalità self-guided. Inoltre, a partire dal 13 giugno, sarà possibile noleggiare una bicicletta attraverso il sito www.aritmodacque.it da ritirare a BASE Milano in Via Bergognone 34.

Estate 2020 | Installazione opere realtà aumentata

Durante i prossimi mesi verranno posizionate lungo gli itinerari e in prossimità di alcuni punti di interesse le opere animate in realtà aumentata sviluppate durante le residenze artistiche ARDA.