Mobilità elettrica, nasce Reinova

La mobilità sostenibile ed elettrica ha un futuro luminoso. Nei prossimi anni assisteremo sempre più a un aumento di veicoli a ridotto, se non nullo, impatto ambientale in circolazione. Diversi studi dimostrano che le persone sono pronte all’acquisto di vetture elettriche e ibride e favorevoli a una mobilità più sostenibile. C’è pertanto la necessità di organizzarsi e trovare le soluzioni per favorire questa transizione trasformando in opportunità le difficoltà legate a questo cambiamento epocale.

Il progetto Reinova nasce in risposta alle nuove e future esigenze di sostenibilità nell’ambito della mobilità, fornendo alle aziende del comparto soluzioni innovative per supportare lo sviluppo, la validazione di componenti per il Powertrain elettrico e ibrido per la e-mobility con l’obiettivo di ridurre il “time to market”, accompagnandole in questa trasformazione nel modo più semplice e agile possibile.

Reinova è diventata realtà da una comunione di idee di un pool di esperti di REI Lab s.r.l., Unindustria RE e Fondazione REI che hanno avuto la visione di entrare nel mercato della mobilità sostenibile in un momento cruciale di cambiamento per il settore, con un progetto all’avanguardia, coinvolgendo realtà bancarie di primo livello come Intesa San Paolo, che ha recentemente annunciato un finanziamento di 8 milioni di euro, e primarie aziende e imprenditori del territorio come la Motor Power Company S.r.l., VE-CA S.r.l., Aimone Storchi e Christian Aleotti, per un investimento complessivo di 3 milioni e mezzo di euro.

Giuseppe Corcione, attuale AD di Reinova, manager con una maiuscola esperienza in ambito automotive, in contesti e aziende internazionali di primo livello, con incarichi direttivi in ambito Powertrain e di Global Business Unit Management, dichiara: “Stiamo costruendo un polo d’eccellenza per supportare la transizione alla mobilità sostenibile nel cuore della Motor Valley, a Soliera (Modena). All’interno del nostro stabilimento di 10.000 mq avremo un team altamente qualificato e attrezzature uniche sul territorio, e saremo l’unico laboratorio in Italia a offrire un servizio completo. È in corso d’opera un cambiamento graduale che comporta il passaggio a un nuovo paradigma, il passaggio dalla propulsione endotermica a quella elettrica non è un semplice adeguamento tecnico delle diverse tipologie di veicoli, ma comporta un profondo ripensamento dell’idea stessa di mobilità e Reinova vuole fare parte di questo straordinario nuovo ecosistema che si sta creando intorno all’alimentazione elettrica”, e conclude sul valore strategico della visione imprenditoriale di Reinova: “L’idea alla base di questo progetto si originò durante il primo lockdown dello scorso anno, acquistando la necessaria concretezza a fine 2020, grazie all’unione di alcuni imprenditori illuminati, radicati sul territorio emiliano che credono fortemente nelle sue potenzialità, con affermati manager e ad alcuni Istituti bancari come Intesa Sanpaolo, che rendono di fatto possibile una vera e propria rivoluzione nel comparto dell’elettrificazione come mai si era vista prima in Italia”.

Sulla scelta di dove localizzare l’azienda il Presidente di REI Lab s.r.l., Guido Prati, non ha avuto dubbi: “Abbiamo eletto il distretto della Motor Valley l’habitat ideale per insediare Reinova in quanto quest’ultimo ha rappresentato, e tuttora simboleggia per il mondo dell’automotive a livello globale, un punto di riferimento nello sviluppo, nelle idee e nell’innovazione, ma anche perché posizionandosi qui Reinova potrà beneficiare di quei valori impareggiabili che hanno reso grande il territorio, come l’elevata competenza e professionalità, la passione e dedizione a cui si aggiunge una fortissima componente imprenditoriale. Chiunque debba fare un’auto ad alto livello tecnologico viene qui a prendere spunto, poiché ci troverà competenze, persone, aziende, network, qui c’è tutto. Insieme ai partner ci siamo posti una domanda, ovvero come può questa realtà continuare a mantenere un tale livello di eccellenza in un mondo che si muove verso l’elettrificazione, verso una categoria di veicoli con un DNA diverso? Da qui nasce un’esigenza di come poter supportare il processo di conversione delle aziende, realizzando un progetto sottolineo indipendente che rappresenta una grande discontinuità rispetto al passato, aprendo un canale di competenza diverso da quello che esisteva fino a ieri. Reinova si renderà disponibile ad affiancare le eccellenze della Motor Valley per garantire loro di fare la conversione all’elettrificazione nel miglior modo possibile.”