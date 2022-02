Monopattini elettrici condivisi a Reggio Emilia

Bolt, la super-app europea, ha ampliato il suo servizio di noleggio di monopattini elettrici a Reggio Emilia dopo averlo introdotto precedentemente a Imperia e Cervo nel 2021. Oltre a prezzi accessibili, l’azienda offre funzionalità di sicurezza integrati in app e incoraggia i clienti ad utilizzare il servizio in modo responsabile.

Bolt offre monopattini elettrici in più di 165 città in tutta Europa, il che lo rende il più grande operatore di monopattini sul continente. Sebbene il prezzo sia spesso il fattore più importante per chi noleggia un monopattino, Bolt dà priorità anche alla sicurezza e al parcheggio responsabile per garantire che le sue operazioni portino un valore aggiunto alle città. Come risultato, utilizza processi leader del settore software e hardware. Ad esempio, il toolkit di sicurezza in-app insegna agli utenti le norme stradali, e include una funzione chiamata ‘Beginner Mode’ che limita l’accelerazione del monopattino e la velocità massima in modo che il nuovo utente possa imparare ad utilizzare il monopattino in modo sicuro.

Bolt offre i prezzi più convenienti sul mercato. L’azienda può raggiungere questo obiettivo grazie all’efficienza operativa e alla sua mentalità. I risparmi che ne derivano vengono poi trasferiti ai clienti. Durante le prime settimane dopo il lancio, sbloccare i monopattini sarà completamente gratuito, e il costo della corsa sarà di € 0,05 centesimi al minuto, con una tariffa massima di 9,99 € al giorno.

L’azienda distribuirà 300 monopattini a Reggio Emilia, con la disponibilità ad aumentare il numero di monopattini su richiesta degli utenti e sempre con il permesso del comune. I monopattini di Bolt sono dotati di GPS integrato per fornire dati sull’utilizzo dello stesso. Ogni mattina, Bolt ridistribuirà i monopattini nei punti designati.