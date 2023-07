Mostarda di fichi

Se volete servire in tavola un piatto di gustosi formaggi da antipasto, potreste accompagnarli con della mostarda. Ottima quella di fichi, facilissima da realizzare.

INGREDIENTI PER LA MOSTARDA DI FICHI:

500 gr di fichi

10 ml di succo di limone

3 gocce di senape oppure 1 cucchiaino di senape in polvere

PROCEDIMENTO PER LA MOSTARDA DI FICHI:

Diciamoci la verità, i fichi sono uno di quei frutti che non si possono proprio mangiare fuori stagione.

Nonostante si trovino ormai tutto l’anno, sono veramente dolci e gustosi mai prima del mese di Settembre, quindi direi che ci siamo: possiamo finalmente scatenarci con le ricette dolci e salate tipiche della nostra cucina, o semplicemente mangiarli così come sono.

In Italia esistono diversi tipi di fichi, quelli precoci, i Columbri, e poi i Brogiotti (sia bianchi che neri) e quelli più diffusi, che si chiamano Ottata e che sono considerati a ragione i migliori fichi Italiani, oppure i Fichi Bianchi del Cilento e via dicendo.

Una delle ricette più richieste, da fare a Settembre e consumare tutto l’anno, è quella per preparare la mostarda, una salsa richiestissima per rendere meno tristi gli aperitivi o per chiudere in bellezza un lauto pranzo.

Le mostarde migliori sono quelle Venete o quelle che si preparano in Emilia Romagna.

La mostarda di fichi in particolare è tipica del Mantovano e poi c’è quella fatta con i fichi d’india, buonissima e Siciliana.

Preparare in casa una buona mostarda di fichi non è difficile, anzi è piuttosto semplice, ma come sempre, la scelta degli ingredienti deve essere fatta con cura: innanzi tutto fichi saporiti (assaggiateli prima) e biologici (ovviamente).

Lavate i fichi e tagliateli in pezzi di media grandezza.

Lasciateli marinare con lo zucchero ed il succo di limone per qualche ora, quindi passateli su fiamma media finchè avranno ottenuto la consistenza di una marmellata.

Frullate il composto ottenuto e conditelo con olio di senape.

Versare la mostarda di fichi nei vasetti di vetro sterilizzati e chiuderli immediatamente in modo ermetico.

Servite all’occorrenza

Buon appetito!

Una curiosità.

La pianta del fico è un albero considerato sacro dagli Induisti e anche, specialmente, dai buddisti che lo chiamano albero della Bodhi: ovvero antico fico sacro