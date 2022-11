Natale, ecco l’inverno magico a Garda Trentino

Dopo settimane di prolungata estate, è finalmente giunto il momento di scoprire e vivere l’inverno del Garda Trentino, Comano, Valle di Ledro e Valle dei Laghi all’insegna di un programma ricco di proposte, tra attività ed eventi. La presentazione ufficiale del programma invernale dell’ambito si è svolta presso il Palazzo dei Panni di Arco. Hanno preso la parola l’Assessore al turismo del Comune di Arco Dario Ioppi, l’Assessore allo sport ed eventi del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, l’Assessore alla viabilità e alla sicurezza del Comune di Nago-Torbole Fabio Malagoli, la Sindaca del Comune di Drena Giovanna Chiarani, l’Assessore alle attività culturali del Comune di Tenno Giancarla Tognoni, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer, il Presidente di Assocentro Andrea Cobbe, il Presidente di Riva in centro Andrea Reigl, il Presidente di ProRiva Alberto Perini, il Presidente del Comitato Ville del Monte Erino Marocchi, il Sindaco di Bleggio Superiore Flavio Riccadonna, la Presidente dell’Associazione Santa Massenza Piccola Nizza de Trent Paola Aldrighetti. “I Mercatini di Natale e le attività di questo inverno rappresentano la continuità di una stagione che è stata ricca di appuntamenti ed eventi. Ma non solo: i mercatini e tutto ciò che ruota intorno al calendario invernale simboleggiano le potenzialità che il nostro territorio ha e ciò che le associazioni, in collaborazione con l’APT Garda Dolomiti, mettono in campo per accogliere gli ospiti nel migliore dei modi” – ha dichiarato l’Assessore al turismo del Comune di Arco Dario Ioppi. Il via ufficiale al calendario invernale è stato dato lo scorso 18 novembre con l’inaugurazione del Mercatino di Natale di Arco (18 novembre-8 gennaio), un appuntamento ormai celebre per la sua atmosfera asburgica e i suoi inconfondibili profumi tra le bancarelle. Inoltre, fino al 29 gennaio Arco ospiterà un’importante mostra presso la Galleria Civica G. Segantini: “Verso la luce” è il titolo che raccoglie gli straordinari prestiti del Museo Segantini di St. Moritz e del Museo d’Arte dei Grigioni di Chur, oltre ad opere provenienti da prestigiose collezioni nazionali. Anche Riva del Garda incanterà gli occhi e i palati dei visitatori con il suo ormai tradizionale Mercatino di Natale Di Gusto in Gusto (18 novembre-8 gennaio), con protagonisti i piatti e i sapori trentini, rigorosamente in versione street food. Sempre a Riva, i più piccoli attendono con ansia l’apertura della Casa di Babbo Natale (26 novembre-31 dicembre) presso la Rocca, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale, giocare e ascoltare le sue storie, e dell’Accademia degli Elfi (26 novembre-18 dicembre), la scuola più esclusiva per aspiranti aiutanti di Santa Claus, con divertenti attività per ottenere il diploma di Elfo Qualificato. Grazie alla collaborazione con Gardascuola, anche nell’inverno 2022/23 circa quaranta studenti supporteranno l’operatività del Mercatino di Arco, della Casa di Babbo Natale e dell’Accademia degli Elfi, presidiando i punti info e collaborando alle attività di animazione.