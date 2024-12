natale illuminato e sostenibile

Per milioni di persone in tutto il mondo il Natale è uno dei momenti più belli dell’anno, carico di magia, che le luci natalizie rendono ancora più speciale illuminando le vie delle città e le nostre case.

Ma anche durante le feste è importante ricordarsi che le nostre azioni possono avere un impatto sull’ambiente. Per questo Ecolamp – consorzio nazionale dedito dal 2004 alla raccolta e al trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – diffonde oggi, a un mese esatto dal Natale, un pratico vademecum per un approccio più sostenibile alle prossime festività.

Un breve elenco di suggerimenti pratici per la scelta migliore delle luci natalizie, dall’acquisto del prodotto nuovo al corretto smaltimento, passando per un utilizzo consapevole e misurato. Una chiave di lettura originale per godersi le feste senza dimenticare la tutela dell’ambiente.

“In Ecolamp siamo convinti del valore dei cosiddetti piccoli gesti – commenta Fabrizio D’Amico, Direttore Generale del Consorzio Nazionale Ecolamp. – Per questo cogliamo l’occasione delle prossime festività per invitare tutti a godere della magia del Natale seguendo alcuni dei nostri suggerimenti per ridurre l’impatto sull’ambiente delle luminarie natalizie.”

1. Scegli luci a LED, consumano meno e durano più a lungo

Le luci a LED sono da preferire alle altre, perché consumano meno energia e durano più a lungo. Si tratta quindi dell’opzione più sostenibile sia in termini di rifiuti prodotti che di contenimento di consumi e costi.

2. Verifica le certificazioni dei prodotti che acquisti

Acquista prodotti conformi alle normative europee e certificati CE, certificazioni che garantiscono la conformità ai requisiti di sicurezza. Infatti, le luci natalizie vendute senza le dovute certificazioni possono risultare pericolose sia per l’uso che per l’ambiente a causa dei materiali non conformi con cui sono realizzate. Per quanto riguarda invece le decorazioni esterne, scegli prodotti a bassa tensione o comunque prodotti dichiaratamente destinati agli spazi esterni per ridurre eventuali rischi legati alla loro esposizione costante agli agenti atmosferici.

3. Fai manutenzione e riutilizza prima di acquistare nuovi prodotti

Controlla lo stato delle tue luci e verifica se possono essere riparate prima di smaltirle. Spesso è sufficiente sostituire una lampadina difettosa o sistemare un filo apparentemente danneggiato per allungare la vita di questi apparecchi. Da un lato risparmi, dall’altro contribuisci a ridurre i rifiuti elettrici (RAEE) prodotti.

4. Smaltisci attraverso i canali corretti (Centri di Raccolta, 1vs1, 1vs0)

Le luci non funzionanti devono essere smaltite attraverso i canali corretti, perché questo riduce l’inquinamento ambientale e consente il recupero di materiali come vetro, metalli e plastica. Le luminarie possono essere ad esempio conferite nei Centri di Raccolta Comunali, puoi trovare il più vicino a te sul sito di Ecolamp. Quando invece acquisti nuove luci ricordati della pratica “uno contro uno”, grazie alla quale puoi consegnare gratuitamente quelle vecchie al negoziante. Ogni rivenditore è infatti obbligato per legge a ritirare vecchie apparecchiature elettriche a fronte dell’acquisto di nuovi prodotti equivalenti. Invece, in negozi di grandi dimensioni, oltre 400 m² dedicati ai prodotti elettrici ed elettronici, approfitta del ritiro “uno contro zero”: puoi consegnare gratuitamente piccoli RAEE – come le catene luminose – senza dover acquistare nulla. Ricorda inoltre che i RAEE, luci natalizie comprese, non vanno mai gettati nei rifiuti indifferenziati. Anche le catene luminose contengono materiali preziosi riutilizzabili e sostanze inquinanti. Un corretto smaltimento consente di recuperare, tra materie prime ed energia, oltre il 95% di ciò che chiamiamo rifiuto, riducendo così l’impatto ambientale dei nostri consumi.

5. Evita l’acquisto di decorazioni usa e getta, diffida dei falsi miti e fai rete diffondendo queste informazioni

Investi in prodotti di qualità che possano essere riutilizzati negli anni, riducendo sprechi e spese. Ricordati inoltre che – seppur possano essere composte anche da parti in plastica e vetro – le luci natalizie non vanno smaltite in questi due tipi di rifiuti. Solo il corretto conferimento nei contenitori RAEE garantisce il trattamento appropriato. Studi recenti indicano, invece, che il 40% delle luci natalizie viene erroneamente smaltito nell’indifferenziato, con un impatto ambientale significativo. Anche per questo, condividere con familiari e amici le informazioni di cui disponi su risparmio energetico e corretto smaltimento, può risultare fondamentale per indurre a comportamenti più consapevoli e sostenibili.

Poche semplici attenzioni per godersi le feste rispettando l’ambiente. Seguendo queste linee guida infatti, ogni cittadino può contribuire a un Natale sostenibile, riducendo consumi energetici e impatto ambientale. Ulteriori informazioni su www.ecolamp.it.