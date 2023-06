Nieco, inizia una nuova era tra rebranding e asset più moderni

Francesca Cafiero, Presidente: “Abbiamo una visione di futuro molto chiara, raggiungeremo grandi traguardi”.

Una storia lunga oltre 40 anni e l’inizio di una nuova era. Per NIECO, realtà con una leadership consolidata nella raccolta rifiuti nel centro Italia, è un momento particolarmente importante. L’azienda con sede a Roma, oggi ha un nuovo management che ha dato un’impronta moderna e solida. L’obiettivo è ben chiaro in casa NIECO: sentirsi parte di un sistema più grande in grado di incidere sulla riduzione delle emissioni di CO2, sull’end of waste, sulla produzione di energia pulita e sostenibile e su un consumo e una produzione responsabili.

Nieco, storia di una rivoluzione gentile

Una sorta di rivoluzione gentile, quella di NIECO. La visione di futuro è solida, così come la programmazione e la nuova identità. Oggi l’azienda non vuole essere più un mero impianto di stoccaggio ma un punto di riferimento valido e riconoscibile per aziende, PA e stakeholder. Un ruolo moderno, con una grande stella polare: la sostenibilità. È un momento particolarmente importante della storia di NIECO, alle prese con un rebranding e un cambio radicale della struttura aziendale. Avrà sempre più un approccio consulenziale che favorirà una più marcata affermazione nel panorama nazionale, offrendo servizi innnovativi e processi produttivi diversi, che permettono di evolversi sensibilmente rispetto al classico impianto di stoccaggio. Un cambiamento radicale comunicato attraverso una massiccia operazione di rebranding: è stato infatti creato un marchio di gruppo che trasmette un messaggio chiaro, ovvero “Nieco We Care”, a testimonianza dell’attenzione dedicata ad ogni risorsa aziendale ma anche a clienti e fornitori. Un percorso netto che porterà all’apertura di una nuova sede a Roma realizzata in bioedilizia e che comprenderà nursery, palestra, centro congressi e mensa.

Asset più moderni

La rivoluzione di NIECO passa anche da una rivisitazione dei processi produttivi e da un’ottimizzazione dei processi. Interventi che garantiscono importanti vantaggi organizzativi. Da qui la necessità di creare quattro rami d’azienda: Waste Solutions (vendita e noleggio di prodotti), Waste Management (autorizzazione e intermediazione, categoria 8), Waste Consulting (formazione e consulenza ambientale), Waste Storage (impianto). La comunicazione però resta orizzontale: i reparti sono intersecati tra loro e collaborano guidati da leadership positiva e intelligenza emotiva. Un percorso lungo ma ben avviato e che porterà anche alla certificazione BCORP. Ci sarà anche spazio per la solidarietà, grazie alla creazione dell’Associazione “NIECO for charity”, entità dall’anima benefica che darà vita ad iniziative di raccolta fondi per progetti a salvaguardia dell’ambiente.

La grande trasformazione di NIECO viene raccontata così dal Presidente Francesca Cafiero: “responsabilità, entusiasmo e ambizione sono i sentimenti che in questo momento accompagnano un cambiamento molto importante per noi. Abbiamo una visione di futuro molto chiara e sono certa che grazie ad un grande lavoro di squadra raggiungeremo traguardi di cui saremo orgogliosi ”.

Rebranding totale

La nuova NIECO è di fatto una holding che vuole favorire un cultural change attraverso differenti realtà di business altamente specializzate che si preoccupino dell’intero ciclo di vita dei rifiuti. L’operazione di rebranding ha dato vita anche a un nuovo sito di gruppo e ai rispettivi siti di unit, ad un nuovo logo e immagine coordinata di 4 rami d’azienda. Investimenti mirati anche per una campagna pubblicitaria digital e nel marketing automation, che permetterà una gestione sempre più automatizzata dei processi di customer satisfation. Spazio anche per il restyling dei 3 impianti e di tutti i mezzi di trasporto. Un cambiamento che sarà quindi oggetto di una massiccia azione di comunicazione multicanale che ha come obiettivo quello di raccontare quello che per l’azienda è un momento di trasformazione storico. NIECO avrà dunque una nuova identità che si ispira alle organizzazioni positive, con una struttura organizzativa totalmente rinnovata e che punta molto sull’impatto che può generare nel suo mercato di riferimento sotto un profilo sociale, culturale e di business. NIECO sa cosa vuole essere da grande: l’azienda che cura il cambiamento verso una nuova era.