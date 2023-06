Tagliatelle al latte di mais, una ricetta di Niky Marcelli

Dal libro Tegame di scrittore non ancora bollito (manuale di cucina di padre in figlio), lo scrittore Niky Marcelli ci regala una delle sue originali e gustose ricette, Tagliatelle al latte e mais da mangiare, possibilmente, come ci suggerisce lo stesso Marcelli, in piacevole compagnia e ben… “annaffiate”.

TAGLIATELLE AL LATTE E MAIS, una ricetta originale di Niky Marcelli

Questo è uno dei primi piatti partoriti dalla mia fantasia malata. L’ho messo a punto quando avevo grossomodo quindici o sedici anni e già da qualche tempo spignattavo sotto la supervisione di mio padre, che condivideva con me la passione per la scrittura e quella per la cucina.

Ingredienti per 4 persone:

1/2 kg di tagliatelle possibilmente fatte a mano,

1 scatola di mais bollito, da insalata,

1/2 litro di latte,

1 pezzo abbondante di burro.

Parmigiano Reggiano q.b.

In un pentolino far sciogliere il burro e aggiungervi il mais, privato della sua acqua.

Mescolare con un cucchiaio, schiacciando alcuni chicchi di mais, per incorporarli meglio al burro. Prima che il burro soffrigga, aggiungere un po’ di latte e mescolare per far mantecare bene. Proseguire l’operazione fino a quando non si sarà versato sufficiente latte e finché il tutto non avrà preso un colore giallino e una consistenza leggermente cremosa.

Aggiungere il parmigiano e mescolare ancora fino a quando non si sarà ben mantecato tutto.

Lessare le tagliatelle, scolarle e porle in una zuppiera. Incorporare il condimento, mescolare bene e servire.