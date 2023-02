NUII e WildArk: insieme per la salvaguardia dei koala

Dopo il successo del NUII P.E.A.C.E. (People & Elephants Amicably Co-Existing) project, che ha contribuito a favorire la coesistenza tra comunità locali ed elefanti del deserto, NUII continua la collaborazione con WildArk supportando il progetto Koala Rewilding Project: un’iniziativa unica nel suo genere mirata alla salvaguardia dei koala nativi dell’Australia, una specie classificata ufficialmente in pericolo di estinzione.

Il rischio di estinzione dei koala diventa sempre più alto a causa di frequenti fenomeni che si sono succeduti negli ultimi anni sul territorio australiano come la deforestazione, la siccità, gli incendi boschivi e le inondazioni: per evitare il tragico epilogo, quindi, è necessario preservare l’habitat dei koala e contribuire alla ripopolazione.

Ed è proprio su queste azioni che si sviluppa il Koala Rewilding Project: allevamento dei koala nella cornice della Riserva Mongo Valley Wildlife di WildArk e conseguente ricollocazione degli stessi in natura, nel loro habitat selvatico. Il progetto prevede una serie di azioni per difendere gli animali e l’ambiente in cui vivono, tra cui piantare 4.000 alberi di eucalipto.

In merito alla partnership e all’iniziativa, il Global Strategic Brand Manager NUII Giuseppe Fascia ha dichiarato: “È devastante soffermarsi a pensare come in ogni angolo del mondo ci siano migliaia di specie animali o faunistiche a rischio di estinzione. La sopravvivenza del nostro pianeta dipende principalmente dall’uomo e dalle sue azioni: è per questo motivo che abbiamo deciso di dare il nostro piccolo contributo alla causa, riconfermando la ormai storica collaborazione tra NUII e WildArk anche nel 2023. Il Koala Rewilding Project, lanciato nel 2022 e riconfermato nel 2023, è un’azione concreta che si pone l’obiettivo finale di ripristinare l’habitat ideale dei koala in Australia ed evitare la loro estinzione”.

Riguardo alla collaborazione con NUII, il direttore generale di WildArk, Kirstin Scholtz, ha dichiarato: “Collaborazioni come questa sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di conservazione e sostenibilità. Siamo entusiasti di avere il sostegno di NUII nella protezione dei koala, di contribuire a garantire a questa specie a rischio un futuro in natura“.

L’impegno per la sostenibilità di NUII si traduce concretamente anche nella sua offerta: tutti i gelati della gamma sono infatti preparati con cacao certificato Rainforest Alliance, coltivato con metodi che promuovono un futuro migliore per le persone e la natura, e presentano bastoncini di legno provenienti da tronchi riconducibili a foreste gestite in modo sostenibile.