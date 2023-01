Oscar Prudente, cantautore, compositore e produttore

Il 9 gennaio 1944 nasce a Rossiglione, in provincia di Genova, il cantautore, compositore e produttore Oscar Prudente.

La collaborazione con Fo

Dopo aver studiato chitarra, pianoforte e batteria, nel 1959, a soli quindici anni diventa il batterista del gruppo di Colin Hicks. Negli anni seguenti suona poi la batteria nella formazione che accompagna Luigi Tenco. Nel 1964 pubblica per la ARC il suo primo 45 giri Vola con la spider e nel 1966 un contratto con la casa discografica Jolly. In quel periodo collabora con Dario Fo scrivendo le musiche per vari lavori teatrali e prestando anche la sua voce nelle versioni discografiche dei brani. Passato alla Ricordi pubblica un paio di dischi con il gruppo Le Mani Pesanti e nel 1968 partecipa al Cantagiro con Benvenuto fortunato.

Il successo come autore

Nel 1971 partecipa a “Un disco per l’estate” con la canzone Rose bianche rose gialle i colori le farfalle e nel mese di gennaio del 1973 dà alle stampe il suo primo album Un essere umano, seguito l’anno dopo da Poco prima dell’aurora, in coppia con Ivano Fossati. Nel 1974 registra l’album Infinite Fortune e nel 1975 scrive tutte le canzoni, tranne una, del disco Un mondo di frutta candita di Gianni Morandi. Nel 1981 arrangia insieme a Mark Harris l’album di Fabrizio De André uscito con il suo nome ma noto come “L’indiano” e l’album Tre rose di Massimo Bubola. La sua popolarità come interprete non è pari al suo successo come autore e arrangiatore.