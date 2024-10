Ottobre è il mese Vegan Wok

Il VEGANOK CHANGE, la sfida a vivere un mese da vegani sta per tornare, con una nuova edizione autunnale, per aprire le porte ad un futuro di sostenibilità ambientale. La sfida, realizzata grazie alla rete di volontari di Associazione Vegani Italiani Onlus, è quella ad uscire dalla propria zona di comfort, per iniziare un viaggio trasformativo di se stessi e del mondo.

Una sfida che vedrà la collaborazione di personaggi del mondo dell’attivismo vegan, del giornalismo, dello spettacolo, di aziende e realtà produttive note.

Per chi è VEGANOK CHANGE?

La sfida è per chi desidera avere un impatto positivo sul mondo, per gli amanti degli animali, gli eco-attivisti, gli appassionati di sostenibilità, e per chiunque altro voglia scoprire e approfondire un’esistenza rispettosa dell’ambiente e dei suoi abitanti. Ed entrare a far parte di una rete globale di persone determinate a fare la differenza.

Come funziona il VEGANOK CHANGE

Il 1° ottobre 2024 ritorna quindi la sfida del Mese Vegano. La sfida è quella di vivere vegan per 30 giorni, seguiti passo passo dagli organizzatori, con tutte le risorse necessarie per rendere questa esperienza accessibile e gratificante.

Gli iscritti, dopo una veloce iscrizione gratuita, riceveranno il magazine digitale gratuito dedicato all’autunno, ed una serie di email giornaliere progettate per ispirare e guidare ad una vita più consapevole e sostenibile.

Attraverso il magazine ed una serie di newsletter personalizzate, si ricevono gratuitamente contenuti educativi ed ispirazionali che coprono tutto, dall’alimentazione sostenibile alla cosmesi cruelty-free, passando per lo stile di vita zero waste e le ultime innovazioni tecnologiche sostenibili.

“Il nostro obiettivo è quello di creare una comunità informata, consapevole e attiva, capace di guidare un cambiamento positivo su scala globale”, dice Sauro Martella, fondatore di Veganok, organizzatore di Veganok Change insieme all’Associazione Vegani Italiani Onlus.

Si tratta insomma di un’avventura entusiasmante, che permetterà ad ognuno di fare la differenza, cambiando in meglio il mondo che ci circonda. Un’avventura che permette ad ognuno di contribuire personalmente alla salute del pianeta, partecipando attivamente alla trasformazione.

Come far parte della rivoluzione ed iscriversi alla sfida

Per iscriversi gratuitamente alla sfida di ottobre basta visitare il sito www.vegaokchange.com inserendo il proprio indirizzo email.

La registrazione è rapida e permetterà di accedere subito alla “Autumn Edition“. Si tratta della seconda edizione, con una serie di contenuti esclusivi, con articoli, consigli e tendenze su uno stile di vita sostenibile direttamente nellapropria casella di posta.

Cosa si ottiene dopo l’iscrizione

Dopo la registrazione gratuita alla sfida non solo si riceverà il magazine autunnale, in formato digitale proprietario STRIPE, ma si avrà anche l’accesso a tante risorse educative e ispirazionali, per supportare il proprio impegno verso un cambiamento positivo.

Durante la sfida poi si prenderà ispirazione dall’email quotidiana per il percorso dei 30 giorni, dedicati al cambiamento del mondo e di se stessi.

In questa nuova edizione ci saranno anche tante ricette esclusive degli chef e docenti della VEGANOK Academy, pensati proprio per la tavola autunnale.

Che si sia una persona alla ricerca di un cambiamento personale, un giornalista o blogger interessato a ricevere contenuti rivoluzionari, o il responsabile di un’organizzazione che desidera migliorare il proprio impatto ambientale, VEGANOK CHANGE ha in serbo qualcosa per ognuno di noi.

All’insegna del cambiamento.

Per tutte le informazioni e per iscriversi gratuitamente alla sfida basta visitare il sito internet www.veganokchange.com.