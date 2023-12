L’arrivo del Natale porta con sé grande fermento ed eccitazione: le città si illuminano, le case e le vetrine si tingono di rosso, addobbi e decorazioni colorano le strade e l’atmosfera si fa magica… Ma non sempre rilassata! Con l’avvicinarsi delle feste, infatti, iniziano anche le prime corse frenetiche alla ricerca dei regali perfetti e delle prelibatezze più originali per stupire i propri commensali. Per non farsi prendere dal panico nelle giornate più concitate dell’anno e non dare di matto al primo imprevisto, il segreto sta nello sfoggiare la migliore selezione di chicche gastronomiche per fare bella figura a tavola e regalare esperienze culinarie indimenticabili.

Cortilia, leader nella spesa online di qualità, è l’alleato ideale per risvegliare il palato durante pranzi e cene natalizie. Con un ampio assortimento di prodotti e specialità̀ del territorio, Cortilia ha pensato a ogni dettaglio: dai pandori e panettoni classici per i tradizionalisti, a varianti innovative di lievitati, fino a box con irresistibili prelibatezze regionali da regalare o regalarsi a Natale. Un mix di prodotti, per allietare tutti i sensi e al contempo, strizzare un occhio all’ambiente, sia a tavola che sotto l’albero!

Pandoro o panettone? Entrambi!

Protagonisti indiscussi del Natale, pandoro e panettone sono senza dubbio i due lievitati più amati da grandi e piccini. E che si preferisca uno o l’altro, Cortilia riesce a mettere d’accordo tutti con una selezione di pandori e panettoni, 100% italiani e realizzati nel pieno rispetto della tradizione.

Accanto ai sapori più classici del Panettone di Milano e del Pandoro, non possono mancare le combinazioni di gusti più ricercati e gourmet come il Panettone con Cioccolato Gran Cru Vidamà 60%, quello con fragoline e cioccolato bianco glassato oppure la variante farcita con morbida crema al pistacchio, in grado di mettere d’accordo tutti. Per chi invece vuole portare in tavola una selezione completa degli evergreen delle festività, le box Cortilia sono tutto quello di cui si ha bisogno.

Il Natale è in Scatola e a portata di click con la Box Natale e Capodanno, che racchiude all’interno la selezione di eccellenze tipiche perfetta per affrontare gli appuntamenti natalizi a suon di Panettone classico, lenticchie di Castelluccio e cotechino Fumagalli.

No aperitivo, no party!

L’aperitivo sotto le festività è un must per sviare le domande scomode dei parenti ficcanaso, abbandonandosi alle dolci note di uno spritz o di un fresco e vivace bicchiere di prosecco.

Quest’anno, Cortilia propone l’aperitivo homemade con fantastiche box, perfette da regalare o semplicemente da condividere con i propri amici, e preparare direttamente a casa un happy hour a prova di barman.

La Box aperitivo sotto l’albero, è l’ideale per imbastire un banchetto di tutto punto: ci si potrà sbizzarrire con gustosi abbinamenti come Parmigiano e mostarda, taralli all’olio e crema di olive nere, da accompagnare con uno Spumante DOC Piemonte Brut.

Per chi invece è alla disperata ricerca di idee regalo geniali, la box bollicine in festa, la box spritz in compagnia e la box l’arte del gin, sono la soluzione perfetta! Con queste box si potrà regalare l’opportunità di deliziarsi con un intramontabile aperitivo artigianale.

Natale on the road? Sì, ma con un click

Il viaggio culinario alla scoperta delle specialità natalizie del nostro paese parte da casa. Per questo Natale 2023, Cortilia si trasforma in un Babbo Natale virtuale grazie alla selezione delle migliori chicche della tradizione, dalle Alpi fino alle isole. Con un solo click, sarà possibile portare in tavola tutte le pietanze natalizie tradizionali del Bel Paese, grazie ad un ricco assortimento di eccellenze italiane. Qualche esempio? I tortellini classici di carne, la polenta istantanea di funghi, il salame alla barbera dell’Oltrepò Pavese o un gustoso pecorino di Amatrice stagionato sono solo alcuni dei prelibati cibi disponibili nella selezione natalizia.

Immancabile è La box regione che vai, straordinariamente ricca, prelibata e goduriosa. Largo a speck trentino, ragù di cervo, pesto alla genovese e molto altro per celebrare l’italianità in ogni sua forma o meglio, mix di sapori.

Il piacere della solidarietà

Come ogni anno, inoltre, Cortilia rinnova il suo impegno per il territorio e la ricerca con tante iniziative, prodotti e una nuova super partnership all’insegna della solidarietà che scaldano il cuore.

La scale-up milanese entra in azione al fianco di PizzAut, la prima pizzeria che promuove un nuovo importante modello di inclusione sociale. Cortilia si trasformerà nella slitta natalizia di PizzAut occupandosi della vendita di panettoni e pandori solidali a sostegno dei progetti di inclusione per le persone affette da autismo.

Non finisce qui… anche quest’anno ritorna la Box Gold for Kids, pensata per essere al fianco del progetto omonimo di Fondazione Umberto Veronesi: per ogni box venduta, Cortilia donerà 5€ a favore della ricerca scientifica nel campo dell’oncologia pediatrica.

Non ci sono più scuse, il Natale 2023 di Cortilia si prospetta all’insegna delle tradizioni e della condivisone, il tutto con convenienza e tanto gusto!