Perché scegliere un’auto elettrica?

Scegliere di acquistare un’auto elettrica non è una strada percorribile da tutti, almeno in questo periodo storico e deve essere ponderata sulle esigenze e sulle abitudini del cliente. Come è facile da immaginare, le auto elettriche (BEV) offrono svariati vantaggi all’utilizzatore finale, a partire dai costi di gestione, ma presentano anche qualche criticità.

Un’auto elettrica aiuta, innanzitutto, a risparmiare sul carburante e sui rifornimenti. Grazie alla ricarica delle batterie, è possibile abbattere notevolmente i costi per i rifornimenti di benzina e diesel e ottenere un enorme risparmio di denaro sin dalle prime settimane di utilizzo. La ricarica più economica è quella domestica anche se risulta la più lenta sul mercato. Di contro, le colonnine pubbliche rapide ed ultrarapide hanno un costo piuttosto elevato che riduce al minimo il vantaggio di guidare un’elettrica in termini economici; difatti sono maggiormente consigliate per le soste rapide nei viaggi lunghi oppure nei limiti di un contratto flat che garantisca la stabilità del prezzo. Per ovviare al problema, sempre più clienti scelgono di installare una wallbox domestica per poter ottenere maggiore velocità di ricarica a prezzi vantaggiosi.

Ovviamente, guidare un’auto elettrica aiuta l’ambiente contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO 2 e di altri elementi inquinanti, come il particolato Pm10 e il Nox, tipici dei motori a combustione. Guidare un veicolo a zero emissioni significa non immettere sostanze inquinanti nell’aria e, se si scelgono contratti di fornitura dell’energia elettrica provenienti da fonti rinnovabili, si aiuta l’ambiente in senso più ampio. Infine, come risposta ad una domanda ricorrente, ci sono già soluzioni sostenibili in merito allo smaltimento dei pacchi batteria esausti come quelle di Audi e Umicore.

I vantaggi delle auto elettriche: silenziosità, costi e sostenibilità

Tra gli altri vantaggi delle auto elettriche troviamo i bassi costi di gestione grazie alla manutenzione ridotta e assolutamente non paragonabile a quella delle vetture con motore termico. Essendoci meno componenti meccaniche soggette ad usura, la manutenzione ordinaria è ridotta all’essenziale e, grazie al sistema di recupero dell’energia in frenata, anche il cambio dei freni diventa una spesa meno frequente ed impattante.

Inoltre, in base alla regione e alla provincia sono disponibili diversi vantaggi: i parcheggi gratuiti sulle strisce blu, l’accesso libero alle ZTL, nessun blocco del traffico e l’esenzione totale o parziale dal bollo auto per 5 anni o addirittura senza limiti. Su base statale, invece, sono nuovamente disponibili gli ecoincentivi per l’acquisto delle auto elettriche, con o senza rottamazione.

Guidare un’auto elettrica garantisce diversi vantaggi nell’esperienza al volante e da passeggeri, a partire dalla silenziosità di marcia fino ad arrivare alle vibrazioni ridotte al minimo e alle prestazioni brillanti, perfette nel traffico cittadino. Difatti, la coppia di un’auto elettrica è subito disponibile e questo garantisce accelerazione e agilità senza precedenti, tanto da fare gola al mondo del motorsport. L’autonomia, spesso criticata, va messa in relazione alle esigenze personali e risulta particolarmente soddisfacente per gli utilizzi nei contesti urbani o di medio raggio; non sono rare automobili che raggiungono dai 400km ai 600km di autonomia con una sola ricarica.

Gli interni delle auto elettriche sono spesso caratterizzati da un design moderno e futuristico che privilegia il comfort e lo spazio a bordo grazie alla pavimentazione piatta e lineare e all’impiego di materiali ecosostenibili.

Infine, le compagnie assicurative promuovono spesso tariffe più vantaggiose rispetto a quelle dedicate alle auto tradizionali.

Le considerazioni da fare prima di scegliere un’auto elettrica

Acquistare un’auto elettrica comporta una spesa non indifferente, anche per quanto concerne i modelli più piccoli ed economici. Ad eccezione della Dacia Spring e di poche altre vetture disponibili a prezzi contenuti, la maggior parte delle auto elettriche viene proposta sul mercato a cifre più alte rispetto alle tradizionali.

Ovviamente, valutando l’acquisto in base alle proprie percorrenze abituali si può capire se l’investimento iniziale è destinato ad essere ammortizzato nel corso degli anni o comunque fino alla fine del ciclo di vita delle batterie. In questo caso, con una spesa ridotta durante i successivi anni, scegliere un’auto elettrica potrebbe risultare conveniente e potrebbe fare la differenza nella lotta all’inquinamento. Tuttavia, se le esigenze personali dovessero richiedere ricariche costanti alle colonnine ultra rapide e autonomia ancora più elevata rispetto alla media per le lunghe percorrenze, i costi da sostenere per la gestione potrebbero risultare troppo alti e non essere sostenibili alla stregua delle auto tradizionali.

A questo c’è da aggiungere che la temperatura molto bassa, tipica della montagna, incide sull’autonomia e sull’efficienza della batteria. Non tutte le auto elettriche dispongono di una pompa di calore o di altre tecnologie tese a mitigare gli effetti del freddo quindi è giusto valutare anche quest’aspetto e, se possibile, aggiungere l’optional dedicato in fase di ordine.

Per tutti questi motivi, scegliere un’auto elettrica non deve essere un percorso avventato e fatto sulla base dell’impulso. Vanno valutate tutte le variabili in gioco e tutte le abitudini, certi che nel prossimo futuro le infrastrutture saranno ancor più diffuse e mature e che la tecnologia alla base dei trasporti elettrici sarà ancor più efficiente e divertente.