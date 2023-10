Ralph Yaw, pianista, compositore e arrangiatore per le grandi orchestre

Il 22 ottobre 1898 a Enosburg Falls, nel Vermont, nasce il pianista e compositore Ralph Yaw, il cui nome intero è Ralph Percy Yaw.

Tra piano e arrangiamento

Inizia presto a studiare musica sotto la guida della madre e più tardi si iscrive al conservatorio di Boston prendendo anche lezioni da Julius Hart e Ralph Baldwin. In attività sin dalla fine della prima guerra mondiale, con orchestre che si esibivano in California e in Arizona, nella seconda metà del decennio successivo si dedica all’arrangiamento. Nel 1927 viene scritturato da Bob Stowell e più o meno contemporaneamente suona al Coconut Grove di Bakersfleld, in California. Durante gli anni Trenta si impone definitivamente come arrangiatore, lavorando prima per Eddie Barefield, poi con Cab Calloway e quindi per Chick Webb, Isham Jones e, sia pure brevemente, anche per Count Basie e Les Brown.

Il ritorno a Los Angeles

Negli anni successivi torna a Los Angeles, dove produce per Stan Kenton alcuni dei suoi arrangiamenti migliori: Two Moods, Smoky, You Alone, Blues In Asia Minor, Night, Balboa Bash, Down In Chihuahua. Durante gli anni Quaranta lavora anche per Duke Shaeffer, Red Nichols e Johnny Richards e nel corso del decennio successivo si dedica all’attività di insegnante, che esercita contemporaneamente a quella di musicista. Intorno alla metà degli anni Cinquanta collabora con la poetessa Georgie Starbuck Galbraith. Muore il 25 aprile 1963.