Red Richards, il pianista dalla matrice stride

Il 19 ottobre 1912 nasce a Brooklyn, New York, il pianista Charles Richards, più conosciuto dagli appassionati di jazz come Red Richards.

Pianista e arrangiatore

Red si fa conoscere tra gli appassionati nel 1940 quando suona nell’orchestra di “Skeets” Tolbert. In quel periodo i critici apprezzano molto la matrice “stride” del suo stile, ma è negli anni successivi che diventa molto popolare sia come pianista che come abile arrangiatore, suonando a fianco di Roy Eldridge, Bobby Hackett e Jimmy McPartland. Dopo aver fatto parte a lungo dell’orchestra di Tab Smith viene scritturato da Sidney Bechet e quindi da Bob Wilber. Nel 1953 effettua una tournée europea con il gruppo di Milton Mezzrow, prima di entrare a far parte stabile della jazz band di Muggsy Spanier con la quale registra dei buoni dischi.

I Saint Sinners

Verso la fine degli anni Cinquanta suona e incide con Rex Stewart, con Wild Bill Davison nonché in proprio come pianista-solista. Nel corso degli anni Sessanta costituisce, assieme a Vic Dickenson, il gruppo dei Saint Sinners di cui fanno parte anche Herman Autrey, Rudy Powell, Buster Bailey, Dan Master e altri musicisti. Negli anni Settanta è attivissimo a New York alla testa di proprie formazioni con le quali prende parte a varie sedute di incisione per la RCA Victor organizzate da Albert McCharty. Muore a 12 marzo 1998 a Scarsdale, New York.