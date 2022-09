Richie Powell, il pianista sfortunato

Il 5 settembre 1931 nasce a New York il pianista Richie Powell, all’anagrafe registrato con il nome di Richard Powell

Un inizio precoce

Figlio d’arte – sia il padre, William, che il fratello, Bud, suonano il piano – ha iniziato a pigiare sui tasti bianchi e neri in giovane età approfondendo poi gli studi nel City College di New York e con un maestro privato, W.F. Rawlins. Nei primi tempi viene aiutato da Jackie McLean del quale è grande amico. Dal 1949 al 1950 suona con Jimmy Carl Brown al Baby Grand Café di New York poi si sposta a Filadelfia fino al 1951 aggregandosi successivamente a formazioni di rhythm and blues come quella di Paul Williams. Nei primi mesi del 1952 entra a far parte del gruppo di Johnny Hodges e, verso la metà dell’anno viene scritturato da Clifford Brown per il quintetto formato con Harold Land, George Morrow e Max Roach.

Il successo breve

Il 2 agosto 1954 Richie entra per la prima volta in sala di registrazione con il quintetto di Brown. È l’inizio di una breve ma fruttifera collaborazione della quale restano molte testimonianze registrate. Proprio quando la sua stella sembra destinata a divenire sempre più luminosa, Richie trova la morte in un incidente automobilistico a Turnpike, in Pennsylvania, il 26 giugno 1956 nel quale muoiono anche Clifford e la di lui moglie Nancy.