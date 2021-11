Rione Roma alla terza edizione

Rione Roma – Tour Festival è la celebrazione della narrazione dei luoghi, per scoprire il lato inedito, inusuale, ecologico e creativo la nostra capitale.

Le quattro giornate del festival tracceranno un percorso ideale per raccontare, con le parole e gli sguardi dei suoi abitanti, l’aspetto e l’energia della città in relazione all’alternarsi dei cicli stagionali. Il 27, 28 novembre sarà un fine settimana denso di appuntamenti a partecipazione gratuita. In programma esplorazioni urbane – a piedi, in bicicletta – con guide d’eccezione, tra cui spiccano il fiume Tevere e le presenze arboree, oltre che residenti, sportivi, esperti d’arte e artisti – che ci accompagneranno alla riscoperta della città nella sorprendente atmosfera del mese di novembre. Laboratori e mostre.

Sabato 27 alle ore 10.00 il laboratorio “I segreti della tecnica pittorica” con Patrizio Fortuna; alle ore 15.00 il tour “Rione Monti ieri, oggi, domani” un percorso nel tempo e nello spazio per conoscere il più antico rione di Roma, con Arianna Fusco e Romina Lunetta. Chiude la domenica 28 alle ore 10.00, il tour “Gli alberi narrano Roma” itinerario che rende ‘visibili’ essenze arboree che ci raccontano interi brani della Roma storica, tour a due voci con Emiliano Proietti Pannunzi e Arianna Fusco; alle ore 15.00 il laboratorio “Le sfumature del verde” laboratorio di botanica/sensoriale per conoscere la biodiversità urbana con Emiliano Proietti Pannunzi.

Questa terza edizione ha inoltre come protagonista la mostra di urban art: “Female Act” la street art al femminile che dai muri della città arriva negli spazi di Rione Roma e “Storyboard City” uno studio di arte relazionale a cura di giovani studenti scenografi che si interrogano sulla narrazione della metropoli futura. Innovazione ed originalità sono le caratteristiche dell’evento, per visitare la Capitale e godere del suo fascino lontano dalle mete del turismo di massa.