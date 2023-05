Samsung SDI con Reinova per le auto elettriche

Reinova, azienda specializzata nello sviluppo, testing e validazione di componenti per il powertrain ibrido ed elettrico per la mobilità sostenibile, ha stipulato una partnership con Samsung SDI Battery System GmbH, uno dei leader tecnologici globali sempre nel campo dello sviluppo delle batterie per la motorizzazione elettrica. L’obiettivo è quello di operare sinergicamente per migliorare i prodotti e i servizi offerti.

“Siamo orgogliosi di questa nuova partnership. È fonte di ispirazione lavorare con il team di Samsung SDI, poiché condividiamo la stessa passione, mentalità e impegno per sviluppare i migliori prodotti possibili per il cliente”, ha commentato il Ceo di Reinova Giuseppe Corcione, per poi aggiungere: “Questo risultato è la dimostrazione del valore delle competenze italiane. Un investimento fatto in Italia nei modi e nei tempi corretti, infatti, può essere premiato a livello internazionale da uno dei principali player mondiali come Samsung SDI”. A proposito di potenzialità italiane del settore automotive, proprio Reinova aveva ricevuto, lo scorso dicembre, alla presenza delle Istituzioni, il premio “Storie di Eccellenza – 100 Eccellenze Italiane”, per aver contribuito all’innovazione industriale del territorio e alla conversione verso nuovi mercati.

Un accordo, quello con Samsung SDI, che si inserisce nella continua crescita di Reinova incentrata proprio sullo sviluppo di nuove partnership. “Una crescita aziendale che vuole favorire lo sviluppo e vede la recente assunzione di dieci persone, mentre altre dieci verranno assunte in tempi brevi”, ha commentato Corcione che ha annunciato anche un’espansione verso i mercati esteri: “L’intenzione è di aprire alcune sedi internazionali: Stati Uniti, Francia e Germania sono i primi obiettivi. Poi guarderemo anche all’Inghilterra e a Dubai. Il tutto, in una logica di collaborazione con aziende italiane ed estere per contribuire allo sviluppo”.

L’iniziativa di Samsung SDI si lega a piani di sviluppo internazionalicon aziende del settore automotive e può rappresentare per Reinova l’occasione per accreditarsi ulteriormente nel suo settore di riferimento e diventare un player sempre più mondiale.