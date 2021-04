Sid Weiss, il contrabbassista che lavorava in fabbrica

Il 30 aprile 1914 a Schenectady (New York) nasce il contrabbassista Sid Weiss. Il contrabbasso non è il suo primo strumento visto che inizia lo studio della musica come violinista, poi suona successivamente il clarinetto e il basso tuba. Soltanto mentre frequenta la high school, passa definitivamente al contrabbasso.

Uno strumentista vagabondo

A 17 anni suona a New York con Joe Lefrance ed in seguito entra a far parte del Basil Rock Quartet a Rochester. Nel 1934 a New York suona prima quattro mesi con Louis Prima, poi un anno e mezzo con Wingy Manone. Lavora brevemente con Charlie Barnet e in seguito con varie band dell’area di Washington. Nel 1936 entra a far parte dell’orchestra di Artie Shaw con cui rimane, salvo un breve intervallo nel 1937, fino al 1939. Nel novembre del 1939 suona con Joe Marsala e dal marzo del 1940 al novembre del 1941 con Tommy Dorsey. Dal 1943 al 1945 suona con Benny Goodman, salvo due brevi periodi, uno nell’estate del 1942 e un altro nel 1943 in cui lavora rispettivamente con Jerry Wald e Abe Lyman.

Il lavoro in fabbrica

Nel 1945 partecipa ad una tournée organizzata dall’USO con Hal MacIntyre. Dal 1946 si dedica al lavoro negli studi di registrazione ma occasionalmente suona con Eddie Condon, Joe Bushkin e Benny Goodman. Con quest’ultimo prende parte al film “Make Mine Music”. Nell’agosto del 1954 dopo aver lavorato moltissimo come free-lance, soprattutto in studi di incisione, si trasferisce a Los Angeles. Lascia temporaneamente la musica e lavora in una fabbrica di nastri magnetici fino al 1958. Da quel momento alterna il lavoro di musicista (con l’orchestra di Paul Baron) a quello nell’industria elettronica. Questo doppio lavoro continua fino al 1964 quando che ritorna esclusivamente alla musica suonando con Ralph Sutton, Ruby Braff e Morey Feld. Muore il 29 marzo 1994.