Sostenibilità: la Cantina San Giorgio di Tinazzi “promossa”

La Cantina San Giorgio di Tinazzi supera l’esame a pieni voti. L’azienda con sede a Faggiano ha ottenuto nuovamente la certificazione Equalitas, riconosciuta dall’Ente Certificatore CSQA, che attesta la sua sostenibilità da ogni punto di vista, non solo ambientale ed energetico, ma anche sociale ed economico. La Cantina San Giorgio, che fa parte del gruppo di cantine con sede a Lazise e cento ettari di vigneti tra Veneto, Puglia e Toscana, promuove una comunicazione trasparente, stilando per il secondo anno il Bilancio di Sostenibilità: un documento chiave che documenta l’impegno profuso anche nel 2022. «Non è un punto di arrivo, ma una tappa importante nel nostro percorso di miglioramento costante» spiega Francesca Tinazzi, responsabile Business Control del gruppo Tinazzi. «La sostenibilità per noi è inseparabile dalla qualità, in ogni fase del ciclo produttivo. Incorpora anche i diritti dei lavoratori, gli investimenti nella formazione, il consolidamento della rete di relazioni con il territorio e la comunità circostante. È un obiettivo di crescita, una prospettiva che ci permette di pensare responsabilmente al futuro. Una vera e propria (R)evolution». Il Bilancio di Sostenibilità è uno specchio fedele dell’approccio di Tinazzi alla salvaguardia del patrimonio ambientale: l’azienda punta sulle buone pratiche agricole, la produzione biologica, l’utilizzo di macchinari e impianti ad alta tecnologia, che permettono di ridurre l’impatto ambientale e i consumi di energia, e la scelta di un packaging certificato con carta FSC, prodotta in modo ecologicamente responsabile. Per il terzo anno, inoltre, la San Giorgio è sponsor della Jonian Dolphin Conservation, l’associazione di ricerca scientifica finalizzata allo studio dei cetacei del Golfo di Taranto nel Mar Ionio Settentrionale. Il Bilancio di Sostenibilità di Cantine San Giorgio è consultabile qui.