SUV Toyota C-HR Hybrid, il SUV sostenibile senza compromessi

Nata nel 1990, la casa automobilistica Toyota Motor Italia S.p.A. si è subito distinta per l’attenzione nel promuovere i prodotti, i servizi e i valori aziendali che, da oltre 20 anni, hanno come obiettivo primario quello di azzerare le emissioni nocive. È proprio in quest’ottica che Toyota ha iniziato già da tempo ad introdurre nel mercato i primi veicoli Full Hybrid e che, ancora oggi, persegue l’obiettivo di proporre tutta una gamma di auto elettrificate che l’automobilista può scegliere in base alle proprie specifiche esigenze tra Full Hybrid, Plug-in Hybrid e veicoli a zero emissioni Full Electric e Hydrogen.

Nel panorama delle auto Full Hybrid, la gamma Toyota C-HR presenta un’auto proiettata verso una mobilità sostenibile che tuttavia non tralascia l’attenzione verso tecnologie di guida sempre più intelligenti e funzionalità avanzate, sia in termini di prestazioni che in termini di piacere di guida.

Caratteristiche e consumi delle auto ibride

Ibrido si traduce in efficienza, rispetto per l’ambiente e energia pulita che porta ad un notevole risparmio economico. Parlare di auto ibride vuol dire parlare di veicoli in cui il motore termico affianca un’unità elettrica collegata ad una batteria, solitamente agli ioni di litio, che può funzionare sia in modo autonomo che in combinazione con l’alimentazione diesel o a benzina.

Nei modelli Toyota, oltre ad essere presente un motore a benzina a ciclo Atkinson particolarmente efficiente, esiste la cosiddetta frenata rigenerativa, ovvero un sistema che va a recuperare l’energia che andrebbe dispersa in calore e polveri, la conserva nella batteria e la utilizza per alimentare il motore elettrico. Tutto ciò si traduce in consumi azzerati di carburante ed emissioni nulle per il 50% del tempo negli spostamenti urbani.

Tra le auto ibride si distinguono, in generale, i modelli Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-in Hybrid. Mentre nei primi modelli il motore elettrico ha dimensioni ridotte e non è in grado di funzionare in autonomia, negli altri due modelli, offerti da Toyota, è possibile muoversi in modalità 100% elettrica esfruttare batterie con maggiore capacità. Nel caso di veicoli Plug-in Hybrid, ricaricabili da una presa di corrente domestica o presso una postazione di ricarica, possono percorrere in autonomia fino a 75 km, senza emissioni e senza utilizzo di carburante.

Sicuramente la principale e anche più vantaggiosa caratteristica delle auto ibride sta nei consumi ridotti. A seconda della tecnologia utilizzata, infatti, è possibile risparmiare tra l’8% e il 50% di carburante, senza rinunciare, soprattutto nel caso dei modelli Toyota, a tecnologia avanzata, funzioni intelligenti e prestazioni senza compromessi.

Il suv ibrido di Toyota: tecnologia e versatilità

Il SUV ibrido Toyota C-HR Hybrid è il veicolo ideale per coloro che rifiutano ogni tipo di convenzione e desiderano distinguersi attraverso uno stile grintoso, sportivo e inconfondibile. Finiture di qualità superiore e linee dinamiche tipiche di un coupé fanno parte delle caratteristiche di Toyota C-HR Hybrid disponibile in due tipi di motorizzazioni.

La motorizzazione 1.8L HYBRID E-CVT rende l’auto fluida ed efficiente con una potenza di 122 CV, dei consumi di 4,9-5 l/100km ed emissioni CO2 di 110-113 g/km. Mentre la motorizzazione 2.0L HYBRID DYNAMIC FORCE® E-CVT ha una potenza di 184 CV, consumi di 5,2 -5,3 l/100km ed emissioni CO2 di 119 – 121 g/km.

Toyota C-HR Hybrid non tralascia la tecnologia che agevola la guida dell’automobilista con funzionalità come la registrazione dei dati di guida, la possibilità di trovare il proprio veicolo quando non si ricorda dove è stato parcheggiato, la funzione di promemoria degli interventi di manutenzione e la funzione Hybrid Coach che aiuta a sfruttare al massimo la guida e a ridurre i consumi tenendo traccia dei progressi, in termini di risparmio energetico, fatti nel tempo.

La tecnologia, a bordo di Toyota C-HR Hybrid si traduce anche in sistemi di sicurezza avanzati che comprendono:

▪ Sistema Pre -Collisione con rilevamento ciclisti (PCS)

▪ Sistema Pre -Collisione con rilevamento pedoni, diurno e notturno (PCS)

▪ Cruise Control Adattivo intelligente (i-ACC)

▪ Sistema Mantenimento Attivo della Corsia (LTA)

Le tre versioni del SUV Toyota C-HR Hybrid, Trend, Lounge e GR Sport, vanno infine incontro alle esigenze e ai desideri di ogni automobilista in termini di equipaggiamento, colori, interni e optional disponibili.

Vantaggi dell’ibrido Toyota

Le auto ibride Toyota, oltre a rappresentare il massimo in termini di prestazioni e tecnologia versatile, offrono anche concreti vantaggi in termini di risparmio economico, già soltanto in quanto auto. Molte regioni italiane, infatti, riconoscono i vantaggi della guida sostenibile offrendo, in diversi casi, l’esenzione dal pagamento del bollo auto, il parcheggio gratuito sulle strisce blu, l’accesso gratuito o a tariffa ridotta nelle ZTL e il permesso di circolare durante i blocchi del traffico.

Ovviamente, i vantaggi dell’ibrido Toyota non si riducono solo a benefici di tal genere ma vanno oltre e, a dimostrarlo, ci sono oltre 19 milioni di persone nel mondo, di cui 400 mila solo in Italia, che hanno scelto Toyota Hybrid.