Tagliatelle al limone

Secondo una leggenda bolognese le tagliatelle sarebbero state inventate nel 1487 dal bolognese mastro Zefirano, cuoco personale di Giovanni II di Bentivoglio, in occasione del matrimonio di Lucrezia Borgia con il Duca di Ferrara, Alfonso I d’Este. Per preparare la pasta il mastro Zefirano si ispirò ai suoi capelli biondi.

Tagliatelle al limone, ingredienti per 4 persone

400 gr. di tagliatelle fresche all’uovo

150 gr. di formaggio caprino

100 gr di panna

2 tuorli

1 grosso limone biologico

1 spicchio d’aglio

1 mazzetto di prezzemolo

50 gr di grana grattugiato

20 gr di burro

sale q.b.

pepe q.b.

COME SI FA

Lavate bene il limone, tagliate via la parte gialla della scorza con il pelapatate e tritatela finemente.

Sbucciate l’aglio e fatelo soffriggere in una padella con il burro.

Aggiungete la scorza di limone, salate e pepate.

Amalgamate la panna in una ciotola con il formaggio caprino e lavorate gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea.

Versatela nella padella e cuocete ancora per qualche minuto.

Unite poi il prezzemolo lavato e tritato fine.

Lessate le tagliatelle in abbondante acqua bollente salata, scolatele al dente e rovesciatele in un piatto di portata assieme ai tuorli sbattuti con il succo di mezzo limone. Unite la salsa di caprino ancora calda e il grana. Mantecate bene e servite.

Buon appetito!