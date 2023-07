Tecnologia energivora: l’hit parade dei consumi

La “tecnologia energivora” è un termine che sta diventando sempre più comune nel linguaggio quotidiano. Il suo significato riguarda quelle tecnologie che consumano quantità significative di energia. Ma quali sono questi dispositivi e quanto energia consumano veramente?

Questo articolo vi fornirà una panoramica di dieci elettrodomestici che, in media, presentano consumi non trascurabili rispetto al totale dei consumi energetici di un’abitazione tipica.

Forniremo un’idea chiara del consumo di energia per ciascuno, misurato in watt, in modo da poter valutare quale impatto hanno queste tecnologie sulla vostra bolletta energetica e sull’ambiente, prendendo spunto anche dalla ricerca effettuata da ExpressVPN sui consumi energetici.

Condizionatore/Climatizzatore

Il condizionatore / climatizzatore è tra i principali consumatori di energia in casa. Un condizionatore di dimensioni medie può consumare fino a 3.000 watt al giorno, mentre un sistema di riscaldamento può consumarne fino a 5.000 al giorno. L’uso di queste tecnologie varia in base alla stagione, e il consumo energetico può essere significativamente ridotto con l’uso di termostati programmabili e la manutenzione regolare del sistema.

A prescindere dalle stagioni, è importante tenere a mente che l’utilizzo di condizionatori e riscaldatori ha un grande impatto sul consumo energetico. Il riscaldamento e il raffreddamento rappresentano una percentuale significativa del consumo energetico totale delle abitazioni, di conseguenza è essenziale cercare soluzioni efficienti dal punto di vista del risparmio energetico per evitare di incorrere in bollette salate.

Scaldabagno

Lo scaldabagno è un altro dispositivo energivoro presente in quasi tutte le case. Uno scaldabagno elettrico medio può consumare fino a 4.000 watt al giorno. I modelli più vecchi e meno efficienti possono consumare anche di più. Ciò significa che la sostituzione di uno scaldabagno obsoleto con un modello più efficiente può portare a significative riduzioni nel consumo energetico.

Oltre all’efficienza del modello, il consumo di energia dello scaldabagno dipende anche da come lo si utilizza. Ridurre la temperatura impostata, isolare lo scaldabagno e ridurre la quantità di acqua calda che usiamo può aiutare a limitare il consumo di energia.

Frigorifero e congelatore

Il frigorifero e il congelatore sono tra gli elettrodomestici che consumano più energia in casa. Un frigorifero di dimensioni medie consuma circa 1.000 watt al giorno, mentre un congelatore può consumarne fino a 800. Nonostante l’alta efficienza energetica dei modelli moderni, il loro uso costante fa sì che siano tra i maggiori consumatori di energia.

Per ridurre il consumo energetico del frigorifero e del congelatore, è importante tenerli ben organizzati e non troppo pieni, regolare le temperature correttamente e sostituire le guarnizioni deteriorate.

Forno e piano cottura

Il forno e il piano cottura rappresentano un altro importante consumatore di energia nella cucina. Un forno medio può consumare fino a 2.000 watt al giorno, mentre un piano cottura può arrivare a consumarne 1.500. Questi valori possono variare in base al tipo di cottura e alla durata.

Per ridurre il consumo energetico di questi apparecchi, è possibile utilizzare pentole e teglie di dimensioni appropriate, coprire le pentole durante la cottura e sfruttare il calore residuo spegnendo il forno o il piano cottura poco prima che il cibo sia completamente cotto.

Lavatrice e asciugatrice

La lavatrice e l’asciugatrice sono due apparecchi di uso comune che possono consumare una notevole quantità di energia. Una lavatrice di dimensioni medie può consumare circa 500 watt al giorno, mentre un’asciugatrice può consumarne fino a 3.000.

Utilizzare il ciclo di lavaggio a freddo quando possibile, asciugare i vestiti all’aria libera invece di usare l’asciugatrice, e fare il bucato durante le ore di minor carico sulla rete elettrica può aiutare a ridurre il consumo energetico.

Lavastoviglie

La lavastoviglie è un altro elettrodomestico che consuma un’importante quantità di energia. In media, una lavastoviglie può consumare circa 1.800 watt al giorno. Nonostante questo, l’uso di una lavastoviglie può essere più efficiente in termini di energia e acqua rispetto al lavaggio dei piatti a mano.

Per ridurre il consumo energetico della lavastoviglie, è consigliabile caricare completamente la lavastoviglie prima di farla partire, selezionare il ciclo energetico più efficiente e evitare di utilizzare la funzione di asciugatura ad aria calda.

Impianto di illuminazione

L’impianto di illuminazione rappresenta una parte significativa del consumo energetico in una casa. Le lampadine tradizionali possono consumare fino a 60 watt ciascuna al giorno, a seconda del loro utilizzo. Le lampadine a LED, d’altra parte, consumano solo una frazione di quella energia.

Sostituire le lampadine tradizionali con versioni a LED o CFL può ridurre notevolmente il consumo di energia. È inoltre importante spegnere le luci quando non sono necessarie e sfruttare al massimo la luce naturale.

Computer e apparecchiature elettroniche

I computer e le altre apparecchiature elettroniche possono consumare una discreta quantità di energia, soprattutto se si considera che possono essere più di uno e che talvolta sono lasciati accesi per lunghi periodi di tempo. Un computer desktop può consumare fino a 200 watt al giorno, mentre un laptop può consumarne fino a 50.

Spegnere i dispositivi quando non sono in uso, utilizzare le impostazioni di risparmio energetico e limitare l’uso di apparecchiature elettroniche può aiutare a ridurre il consumo di energia.

Forni a microonde e piccoli elettrodomestici

I forni a microonde e i piccoli elettrodomestici, come tostapane e macchine per il caffè, possono consumare un ammontare sorprendente di energia. Un forno a microonde può consumare fino a 1.000 watt al giorno con un utilizzo medio, mentre i piccoli elettrodomestici possono variare notevolmente a seconda del modello e dell’uso.

Limitare l’uso di questi dispositivi, scegliere modelli efficienti dal punto di vista energetico e spegnere i dispositivi quando non sono in uso può contribuire a ridurre il consumo di energia.

Ferro da stiro

Infine, il ferro da stiro è un altro dispositivo che può consumare una notevole quantità di energia. Un ferro da stiro medio può consumare fino a 1.000 watt al giorno. Nonostante il loro consumo energetico, i ferri da stiro sono generalmente utilizzati per periodi di tempo relativamente brevi.

Utilizzare il ferro da stiro in modo efficiente, stirare più capi di abbigliamento in una sola sessione e spegnere il ferro da stiro quando non è in uso può aiutare a ridurre il consumo di energia.