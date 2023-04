Teddy Weatherford, il pianista innamorato dell’oriente

Il 25 aprile 1945 muore a Calcutta, in India, Teddy Weatherford, un pianista e arrangiatore di eccezionale levatura e dallo stile personale

La svolta di Chicago

Nato a Bluefield, nel West Virginia, l’11 ottobre 1903, quando con la famiglia si trasferisce a New Orleans nel 1915, inizia lo studio del pianoforte anche se ci vuole molto tempo prima che la musica diventi per lui una vera e propria professione. La svolta arriva nel 1920 quando si trasferisce a Chicago e viene scritturato dall’orchestra del cornettista Jimmy Wade. Nel 1925 suona in quella di Erskine Tate che si esibisce al Vendome Theatre registrando anche alcuni dischi per la Vocalion.

La scelta dell’Asia

Nell’agosto del 1926 s’imbarca con l’orchestra di Jack Carter per un tour in Oriente da quel momento decide di non lasciare più quell’area geografica. Resta in Asia praticamente per tutta la vita, guidando gruppi propri a Singapore, Manila, Shanghai, Ceylon. Le uniche eccezioni alla sua permanenza in Asia sono un breve rientro in patria nel 1934 allo scopo di ingaggiare l’orchestra di Buck Clayton per una permanenza a Shanghai, e un tour in Europa nel 1937 in particolare a Parigi e anche in Svezia. Durante la seconda guerra mondiale si stabilisce in India, dove muore di colera proprio in coincidenza con la fine del conflitto in Europa.

