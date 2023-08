Tiramisù con fragole e crema di whisky

Ecco finalmente il momento della stagione delle fragole…. quelle vere. Non perche’ quelle fuori stagione siano finte, ma non hanno lo stesso sapore, ne lo stesso profumo.

Tagliamo le chiacchiere e andiamo al sodo!… La variante del tiramisu’ con fragole e’ ormai quasi un classico… ma non come la faccio io!

Iniziamo?….

INGREDIENTI per 6 persone:

500 gr di mascarpone

250 gr di zucchero

1 bustina di vanillina

3 uova (non grandi)

Pavesini (1 confezione a volte non basta… per poco)

Gocce di cioccolato fondente

500 gr di fragole piu’ quelle per guarnire a piacere

Crema di wiskhy

Panna montata

Foglioline di menta

Un pizzico di sale

PROCEDIMENTO:

Per prima cosa tagliate a pezzetti piccini le fragole, mettetele in una ciotola con tre bei cucchiai di zucchero e due bicchierini di crema di whisky. Copritele e mettetele in frigorifero a macerare per un paio d’ore abbondanti (devono rilasciare molto liquido!!).

Dopo esservi viste un bel film, iniziate la lavorazione della crema.

Dividete i tuorli dagli albumi. I tuorli li lavoriamo robustamente con lo zucchero e la vanillina prima e il mascarpone poi ( non fa niente se lo zucchero non si e’ sciolto completamente, ci pensera’ il mascarpone a finire il lavoro).

Lavorate abbondantemente fino ad ottenere una crema perfettamente omogenea e lasciate da parte in frigorifero.

Montiamo a neve sodissima le chiare con un pizzico di sale e uniamole delicatamente alla crema, procedendo sempre dal basso all’alto(Il composto deve risultare sodo e spumoso di buona consistenza).Quindi rimettiamolo nel frigorifero.

Prepariamo a parte il liquido dove bagnare i nostri amati pavesini.

Scoliamo le nostre fragole ben bene da tutto il liquido e mettiamole da parte. Valutiamo la quantita’ di liquido ed eventualmente se ci sembra poco potete aggiungere a vostra scelta latte o crema di whisky( io direi la seconda,,, non e’ un dolce da bambini…).

Nelle altre ricette vi diranno di passare al mixer le fragole…. ma lo trovo triste… per il palato… Io preferisco schiacciarle ben bene con una forchetta (tipo come facciamo con i pomodori pelati da sugo) e uniamole sempre molto delicatamente alla crema rimettendola sempre in frigorifero!

Ora iniziamo a preparare il classico dolce intingendo appena appena i pavesini nel liquido e posizionandoli ben accostati nella pirofila ( mi raccomando a non bagnarli troppo… diventa una pappa… buona per carita’ ma inguardabile!!!). Quindi passiamo la crema bella abbondante… a coprire uniformemente, spolverata di gocce di cioccolato fondente e avanti col secondo strato.

Non ne farei piu’ di due perche’,se seguite bene il consiglio di abbondare con la crema e l’avete fatta bene, due strati risulteranno gia’ una buona altezza…. poi fate voi…. come piu’ gradite.

Decorate con ulteriore spolverata di gocce di cioccolato e tante belle fragolone fresche tagliate a meta’. L’ideale e’ dar sfogo alla fantasia creando dei fiori con le fragole le foglie con la menta e con al centro o un bottoncino di cioccolato oppure una spruzzata di panna montata, che useremo in abbondanza per decorare tutto il resto.

Tutto questo lavoro di costruzione deve essere fatto in tempi accettabili o correte il rischio che vi si smonti la crema… Quindi mettete nel surgelatore per 2/3 ore.

Il consiglio che vi do e’ quello di decorare il dolce con le fragole fresche, la menta e la panna dopo averlo tirato fuori dal freezer, cosi’ da dargli anche il giusto tempo di intiepidirsi, ma non troppo

Va gustato come fosse un semifreddo… e accompagnato da un gelido Gewurtztraminer tardiv…

Ricetta originale di Alessandra Visco