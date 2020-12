Tony Del Monaco, cantante e autore

Il 27 dicembre 1936 nasce a Sulmona, in provincia de L’Aquila, il cantante e autore Tony Del Monaco.

Il debutto come attore

Dotato di una voce melodica molto potente, dopo alcuni anni passati a esibirsi nei locali notturni di tutta Italia, nel 1961 debutta come attore nella commedia musicale “L’adorabile Giulio”, con Carlo Dapporto e Delia Scala e nel 1965 presenta allo spettacolo televisivo “Campioni a Campione” il brano Vita mia, che entra subito in classifica. L’anno dopo si ripete con Se la vita è così partecipando a “Un disco per l’estate” e al Cantagiro.

Il successo soprattutto come autore

Da autore scrive varie canzoni di successo come L’ultima occasione, che diventa molto popolare nell’interpretazione di Mina e viene ripresa in inglese da Tom Jones. Nel 1967 partecipa al Festival di Sanremo con È più forte di me in coppia con Betty Curtis, cui segue un nuovo brano d’alta classifica come Una spina e una rosa. Torna ancora a Sanremo nel 1968 con La voce del silenzio in coppia con Dionne Warwick, nel 1969 con Un’ora fa insieme a Fausto Leali e nel 1970 interpretando Serenata con Claudio Villa. Successivamente riduce l’attività di cantante per dedicarsi maggiormente all’attività di autore. Muore ad Ancona il 27 maggio 1993.