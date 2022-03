Tulipani delle meraviglie a Vimodrone (Mi)

Spesso chi vive in città sogna di prendersi una pausa dalla vita frenetica e dal grigiore. E il modo migliore per farlo è andare alla ricerca di un’oasi verde, magari a pochi km di distanza. Da questo pensiero è nato Tulipani delle meraviglie, un progetto di Garden Steflor che ha avuto un grande successo negli anni passati e giunge ora alla sua 3° edizione spostandosi però nella sede di Vimodrone (Milano), in Via Pio La Torre 9.

Tulipani delle meraviglie è un’attività rurale con raccolta in campo You Pick che vi permetterà di vivere l’atmosfera unica dei variopinti parchi olandesi, dove i fiori sono protetti dalle vigili grandi pale del mulino a vento. Sarà un luogo dove godere della bellezza della natura, dove potersi rilassare e, naturalmente, raccogliere i tulipani. Una preziosa occasione anche per avvicinarsi al mondo della biodiversità e sensibilizzare al rispetto del verde.

Durante la settimana di Natale sono stati piantati, su un campo di 40.000 mq, ben 300.000 mila bulbi in 50 varietà destinati a diventare degli splendidi tulipani, che potrete ammirare e cogliere dall’ultima settimana di marzo (in base alla fioritura).

A breve partirà la prevendita per acquistare i tulipani da raccogliere e verranno svelati i primi momenti di intrattenimento e i workshop per grandi e piccini.

Per Garden Steflor è importante fare in modo che questa esperienza si trasformi anche in una preziosa occasione educativa: è per questo che già nel 2019 aveva collaborato con il mondo della scuola, ospitando nel campo 600 giovanissimi studenti.

L’intenzione è di replicare anche quest’anno con una serie di iniziative, mirate a: far acquisire ai bambini la capacità di osservazione del mondo circostante, di saper osservare la realtà in modo sistemo ed intregrato, ma anche la comprensione dell’importanza della varietà e della diversità in natura. Quello che si vuole dare è un supporto educativo rivolto allo sviluppo e al rafforzamento integrale della crescita, delle capacità cognitive e sensoriali, della sperimentazione e della curiosità.

Sarà possibile prenotare la giornata in campo con le educatrici di Garden Steflor e svolgere attività didattiche. I bambini potranno toccare e giocare con i tulipani, vivranno così un mondo di sensazioni, stabilendo stimoli ed emozioni.

Ci sarà anche un’area ristoro dove sarà possibile trascorrere serene ore nel verde.

COSTI

Con l’acquisto di 2 tulipani (Open – settimanale) – 4.50€ a persona si potrà accedere al campo dei tulipani

Con l’acquisto di 2 tulipani (Open – weekend) – 5.00€ a persona si potrà accedere al campo dei tulipani

È previsto anche un pacchetto famiglia:

Con l’acquisto di 2 tulipani (Open – settimanale) – 4.00€ cad. a partire da 3 persone si potrà accedere al campo dei tulipani

Con l’acquisto di 2 tulipani (Open – weekend) – 4.50€ cad. a partire da 3 persone si potrà accedere al campo dei tulipani

*Ogni tulipano extra costa 1.50€ cad.1

*I bambini sotto gli 80cm possono accedere al campo con i tulipani dei genitori.

INFO UTILI

-In caso di pioggia il campo rimarrà aperto, nel caso è quindi consigliata una giacca impermeabile e stivaletti.

-I cani possono entrare, ma devono essere portati sempre al guinzaglio e, se di taglia grossa, muniti di museruola.

– Passeggini e carrozzine possono accedere al campo, però bisogna tener conto che si tratta comunque di un terreno agricolo dove può essere difficoltoso attraversare i filari.